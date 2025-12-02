農業部規劃養豬禁用廚餘 彰縣協調33場養豬場配合

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）農業部規劃養豬禁用廚餘，豬農轉型可獲飼料補助；彰縣府農業處長郭至善在縣議會接受質詢時說，縣府也朝禁用廚餘方向規劃，等中央公告後，也會通知仍用廚餘的33場養豬場配合。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天與地方政府開會，討論廚餘養豬政策調整，擬2026年起1年為轉型期，符合4條件可廚餘養豬，暫訂最後期限2026年12月31日，2027年起全面禁止。

另為鼓勵廚餘養豬戶加速轉型，要轉型豬農年底前提申請，將提供飼料補助每頭新台幣3600元，2026年申請每頭補助減半為1800元。

廣告 廣告

彰化縣議會第20屆第6次定期會今天議程進行各審查委員會聯席會議，台灣民眾黨籍彰化縣議員吳韋達針對禁用廚餘養豬政策，詢問縣府農業處及環保局的看法。

吳韋達說，農業部鼓勵豬農轉型，既然縣內使用廚餘的養豬場數不多，可以先進行溝通，加速落實全面飼料養豬，阻絕非洲豬瘟的再次發生，地方政府可自行選擇提早禁止廚餘養豬。

郭至善說，目前全縣還有33場養豬場、5萬4000多頭豬使用廚餘，農業處已和33場養豬場豬農開過會，說明宣導未來禁用廚餘的配套方案，等到中央公告相關補助內容後，也會通知33場養豬場配合。

彰縣環保局長江培根則指出，中央會設緩衝時間，主要考量有縣市無法處理全部廚餘，但彰化縣可消化自己的廚餘，短期內會用黑水虻等方式因應，至於長期規劃部分，像是將廚餘轉成生質能源等方向，目前尚未定案，要等到中央拍板後才能決定。（編輯：龍柏安）1141202