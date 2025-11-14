農業部規定廚餘養豬廚餘車 11/18前均須加裝GPS

台中爆發非洲豬瘟後，7日全面解禁後1週，14日下午再度召開中央應變會議，會後表示，仍對豬隻拍賣市場、屠宰場等高強度採檢，結果仍是全面陰性。此外外界也關心，包括台中市以及多個縣市喊出要禁止廚餘養豬，中央是否開放的態度。

台中市長盧秀燕說，「我們現在還在跟所有的豬農，還在跟所有相關的行業進行討論，我相信中央不會做，我們會做。」

農業部長陳駿季指出，「這3個條件滿足以後，更重要就是要地方政府同意，因為所有的地方廚餘再利用，是由地方政府核發的，如果地方政府不同意的時候，相對的這3個前提就沒有必要執行。」

禁止廚餘養豬縣市，除了先前的雲林、花蓮、台東之外，爆發非洲豬瘟後，新增高雄、台南、嘉義縣、苗栗與宜蘭；台中與屏東則還在討論研議。

農業部進一步表示，恢復廚餘養豬必須要有蒸煮設備符合法規、落實地方稽查、法令完備3項前提，可由地方政府決定是否開放。

環境部強調，已著手修訂《一般廢棄物回收清除處理辦法》，強化對於廚餘再利用的相關規定，預計12月6日修訂完成公告。

環境部環管署副署長林左祥說，「我們目前在研議怎麼樣來修訂，把這個即時監測的這部分，放到我們的法規裡面去要求，未來養豬戶如果要用廚餘養豬的話，一定要裝設自動連續監測。」

不滿農業部打算解禁廚餘餵豬，全國養豬協會預計12月4日北上抗議，批評中央不敢擔當，將整個豬產業置於風險中而不顧。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，「不敢擔當啦，落日條款在哪裡，事業廚餘跟家用廚餘禁掉就好了嘛，我們講得很清楚，數字也跟你講得很清楚啊。」

農業部表示，已規定18日前所有廚餘養豬廚餘車都須加裝GPS，加強監控廚餘流向，而未來也將針對惡意違規的廚餘養豬戶，將直接廢除該場的「廚餘再利用檢核」許可，至於養豬協會呼籲直接全面禁用廚餘，後續還會再跟豬農充分溝通。

