農業部親揭冬季「冷」知識 薑母鴨本尊竟不是「黑鴨」





今天迎來24節氣中的最後一個節氣「大寒」，強烈大陸冷氣團南下，冷空氣一波接一波，讓薑母鴨店生意明顯升溫。不過，冬天進補必吃的薑母鴨，究竟是用黑鴨還是白鴨燉煮，卻常讓民眾一頭霧水。對此，農業部指出，坊間常見的「黑鴨」其實是行銷印象，真正最常被用來製作薑母鴨的主角，反而是耐煮、口感紮實的「白色番鴨」，顛覆不少人的既定認知。

農業部指出，相較於黑色番鴨，白色番鴨飼養期較短、成長速度快，體型也更為碩大，肉量多且口感紮實，非常適合冬季進補時大快朵頤。番鴨又稱「麝香鴨」，自1962年起陸續引進台灣後，逐漸成為市場上的主要鴨種。其繁殖期多集中在每年4月至10月，隨著天氣轉涼正好進入產季，因此每到冬天，薑母鴨便如期登場，為寒冷時節增添一股暖身滋補的風味。（責任編輯：王晨芝）

黑色番鴨以及白色番鴨的對比。（取自農業部臉書）

農業部表示，白色番鴨才是薑母鴨的最佳原料。（取自農業部臉書）

