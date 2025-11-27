農業部評估廚餘養豬 先禁家戶、開放事業廚餘

農業部長陳駿季說明，「至於說廚餘的這些料源的部分，大方向我想我們會先禁用家戶的廚餘，那未來可能會用正面表列的方式來處理；那第2個部分就是整個大方向，我們都知道外界都在關心廚餘所造成的風險，所以我們也在研議說什麼樣的落日的情況之下，能夠讓廚餘養豬業者有一個比較好的過渡期。」

陳駿季部長表示，家戶廚餘可能因為旅客自用郵包從疫區攜入寄入，最後丟入家戶廚餘，因此風險相當高；至於餐廳與團膳業使用的肉品若為進口，目前疫區豬肉禁止輸入，相對比較沒有疑慮，但要怎麼有效區分家戶與事業廚餘還在研議做法。

