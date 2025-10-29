農業部說明廚餘覆土標準 未來廚餘養豬場將加裝監視器
一桶桶廚餘倒進焚化廠坑口，接著使用抓斗抓起垃圾與廚餘攪拌後，再投進投料斗，以1000度高溫焚燒。非洲豬瘟爆發，22日公告全國禁用廚餘養豬以來，彰化縣廚餘都送進溪州焚化廠，截至28日共處理288公噸廚餘、另有10.9公噸由黑水虻生物方式消化。
彰化縣環保局技士莊桓昌說，「讓它進我們焚化廠這邊來處理，可能也是能夠達到比較安全處理的方式，一天大概會多60到80噸熟廚餘的量。」
雲林縣則有許多店家與清潔隊簽約代為清除，環保局與六輕南亞堆肥場協調增加去化產線，將每天30噸廚餘產能提升1倍。
雲林縣環保局廢管科長廖崇圜指出，「非常快速跟南亞做一個協調，希望它把原來舊場多開產線，所以每個月處理量可以從原本900（公噸），變成1800（公噸）。」
至於出現非洲豬瘟的台中市，環保局29日宣布，廚餘去化管道改為掩埋、焚化、沼氣發電三個管道，30日起停用9處掩埋場，只剩下文山、沙鹿、后里能繼續掩埋，農業部也會要求台中政府每50公分廚餘要覆土30公分。
農業部長陳駿季說，「廚餘掩埋的部分，它有一定的規範，而且它不是露天的，就是廚餘裸露在戶外，它上面一定要做覆土。」
環境部統計今年全國435場列管廚餘養豬場，部分業者近1年申報率低，後續將提高稽查頻率，加裝全程溫度探針與監視器。
環境部長彭啟明指出，「全面加裝溫度的探針，還有監視器，我們可以遠端的透過AI的方式，能夠來監控哪裡有問題，而不是說按照目前手動的方式來做處理。」
環境部強調，廚餘處理短期內以肥料化、能源化，輔以焚化、掩埋處理，長期會朝向推廣其他再利用方式，以達永續循環發展之效。
防範非洲豬瘟移入 機場入境手提行李皆需查驗
非洲豬瘟疑與「境外輸入」有關 卓揆：境外電商應限期落地納管
