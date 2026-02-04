農業部長陳駿季回擊許淑華名間焚化爐案：最嚴格把關！周玉蔻讚發揮行政權力、魄力：對比邱垂正窩囊「差別在對大局追求」

南投縣府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐引發反彈，農業部長陳駿季昨日拿出魄力回擊，表示名間要蓋焚化爐需申請農地變更，「承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更！」資深媒體人周玉蔻今（4）日大讚，對比陸委會主委邱垂正對李貞秀一事的窩囊，陳駿季發揮行政權力與魄力，正派澟然打槍南投縣長許淑華：「平平都是閣員，差別在，勇氣、承擔、信念及大局的追求！」

名間焚化爐案在上週六召開二階環評界定會議，自救會、100多名鄉親皆到場參加，連鄰近的雲林縣林內鄉、彰化縣二水鄉縣議員和民代都到場聲援，質疑選址不當，將影響下游聚落用水，還有茶園、果樹等農作物安全。

自救會質疑，焚化爐開發單位為南投縣政府，未取得焚化爐獨立聯外道路土地同意書，環保局就急著召開二階環評界定會，要求縣府補正後再開會，維護程序正義。不過，現場會議主席蔡勇斌認為，會議不涉及焚化爐案通過與否，而是要與民眾討論，堅持會議持續進行。

對此，陳駿季昨日強硬回應，名間焚化爐選址面積大約7.5公頃，而且廠址都位於特定農業區內，更重要的是屬於產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等，而名間更是國內最大的茶葉產區，假如要蓋焚化爐，南投縣府就須向農業部申請農地變更，而變更農地就必須合理，以及不可替代性等。

陳駿季強調，未來農業部如果收到南投縣政府的變更申請，「承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更」，守護優良農地就是農業部的一貫立場。

對此，周玉蔻今日也在臉書發文大讚，「陳駿季的魄力vs邱垂正的窩囊」，她表示，陸委會主委邱垂正模稜兩可、超無擔當替李貞秀不放棄中國籍緩頰的談話，超級遜！令人生厭。

周玉蔻再說，幸好，農業部長陳駿季發揮行政權力與魄力，正派澟然的對南投縣長許淑華打名間鄉農業用地主意蓋焚化爐的決定堅定打槍，「平平都是閣員，差別在，勇氣、承擔、信念及大局的追求！」

周玉蔻並說，陳駿季加油，邱垂正上任後就惶惶然保官位、太辛苦了啦，「卓院長請看清楚你的閣員的品味與能耐。」

（圖片來源：周玉蔻、農業部臉書、三立新聞）

