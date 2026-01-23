農業部頒養殖吳郭魚凍儲獎勵作業原則 南市即起申請

為因應美國關稅對台灣養殖吳郭魚出口市場影響及穩定國內產銷價格與保障養殖漁民收益，農業部頒布「農業部因應美國關稅養殖吳郭魚凍儲獎勵作業原則」，臺南市政府為全台吳郭魚生產重鎮，此次獲分配凍儲獎勵量達二百四十公噸，農業局請符合資格的漁業團體、加工廠及農企業即日起踴躍提出申請。

市長黃偉哲表示，此項計畫旨在透過凍儲調節緩解出口關稅帶來的市場衝擊；根據作業原則，獎勵金額依凍儲期限而定：凡完成吳郭魚凍儲三個月以上未達六個月者，每公斤獎勵五元；若完成吳郭魚凍儲六個月以上者，獎勵金額提高至每公斤十元。

農業局長李芳林強調，為落實照顧在地養殖漁民，申請者所採購的原料魚需來自領有陸上魚塭養殖漁業登記證，且於一一四或一一五年度完成放養申報的養殖戶，申請單位需也具備一一一年至一一三年間臺灣吳郭魚輸美實績證明；採購及入庫期間自即日起至三月十五日，且需於時間內完成入冷凍庫作業；也提醒池邊交易日起算至少三日前，務必向農業局提報養殖戶姓名、交易日期、數量、魚塭編號及凍儲地點等資訊以供抽檢。