農業部首辦毛星級大賞 表揚10家毛孩寄養業者

記者李佩玲／臺北報導

為鼓勵寵物寄養業者提升服務品質，讓飼主安心地為毛孩選擇優質住宿環境，農業部首度舉辦「優良特定寵物寄養業者－毛星級大賞」選拔活動，並於今（16）日頒獎表揚獲選的10大傑出毛孩寄養業者，得獎業者分別在環境、服務品質、照護流程等面向都具備優良表現。

農業部表示，目前全國共4千多家寵物寄養業者，其中1千2百多家為專業寵物旅館。此次毛星級大賞選拔活動先是由縣市政府推薦近2次特定寵物業者評鑑至少獲得1優1甲的優秀業者，各縣市推薦名額上限僅有該縣市1％家數；再邀請業界代表、動保專家及飼主代表等進行實地訪視與評分；同時開放民眾網路投票；最後綜合各項成績選出「D&Y寵物時尚旅店」、「寄居喵和風貓旅宿」、「澎澎寵物旅館」等10家最優秀業者，並授予「毛星級大賞」榮譽。

廣告 廣告

為激勵業者精進毛孩寄養的服務品質，農業部除舉辦毛星級大賞選拔活動，今年也發布「犬、貓寄養定型化契約範本」，做為業者及飼主雙方交易的依據。農業部呼籲，寵物飼主如需暫時離開寵物身邊，要認明合法取得特定寵物業許可證的寄養業者，並簽訂依照範本訂定的定型化契約，以避免消費糾紛。

農業部首度舉辦毛星級大賞選拔活動，並於今日頒獎表揚獲選的10大傑出毛孩寄養業者。（記者李佩玲攝）