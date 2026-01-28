農業部高雄農改場迎賓日 內容豐富多元

記者古可絜／綜合報導

農業部高雄區農業改良場為讓農友與大眾深入了解農業研發成果與技術推廣應用，將於1月31日舉辦115年迎賓日活動，以「智慧務農・循環永續」為主題，當日全面開放場區，並規劃智慧農機現場展演、草地音樂表演等精采節目，歡迎民眾在暖暖冬陽下走出戶外，提前走春、共享農業嘉年華的熱鬧氣氛。

迎賓日活動內容豐富多元，包含農業研發成果與技術移轉廠商產品展示、優質農特產品與地方特色料理展售、熱帶花卉花藝設計展示、各式手作DIY體驗活動、戶外景觀花卉區、蓮霧與棗優質得獎果品展示，並安排智慧農機現場展演、草地音樂表演等節目，適合親子同遊。

高雄場指出，該場長期以科技研發為核心，近年來在農業創新與技術推廣方面成果豐碩，並透過產官學合作機制，將多項研發技術成功移轉予廠商、農民團體及業界實際應用，深獲各界肯定。尤其在智慧農業與永續發展領域，相關技術已逐步落實於農業現場，展現具體成效，今年迎賓日攜手各試驗改良單位及研究夥伴共同參與，讓民眾近距離接觸最新農業科技與應用成果，成為活動一大亮點。

迎賓日將表揚114年全國十大績優農業產銷班，並精心規劃多項兼具創意與教育意義的DIY體驗與親子活動，包括稻草手作納福小劍山、多肉植物療癒組盆、回收木料蕨板植栽、洋蔥皮天然拔染、創意熊熊布偶Boom米香體驗，以及親子同樂擊水球等。

當日亦安排快閃獨輪車表演、草地音樂及智慧農機現場秀，動靜皆宜，適合全家同樂；另設置室內熱帶花卉花藝設計展與戶外景觀花卉區，營造慢遊療育的休憩空間，提供民眾賞花、拍照打卡的好去處。

景觀花卉區。（農業部提供）

優質農產品展售區。（農業部提供）

研發成果展示。（農業部提供）

創意手作DIY。（農業部提供）