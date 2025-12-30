農業部：台灣農業農食生產毛額 首度突破1.7兆元

農業部公布2024年農業及農食統計。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部今(30日)公布2024年農業及農食鏈統計，我國農業與農食生產毛額達1.7兆元創新高，相關就業人數約2百萬人，為3年來新高點，全國每6人就有1人從事相關產業，其中以餐飲業人數為最多。

農業與農食鏈統計範圍包含初級農林漁牧業、食品飲料製造業、食品飲料批發業、食品飲料零售業及餐飲業，農業部表示，2024年農業及農食鏈生產毛額(GDP)合計1兆7449億元，創歷年新高，占全國生產面GDP6.8%；依行業別觀察，餐飲業的占比最大，占GDP 2.2%，其次依序為初級農林漁牧業占1.5%、食品飲料零售業占1.4%、食品飲料製造業占1.0%，以及食品飲料批發業占0.8%。

農業部表示，2024年我國農業及農食鏈就業人數約200萬人，為3年來高點，占全國就業人數17.2%，平均每6人即有1人從事相關工作；按就業別結構觀察，以餐飲業就業人數83萬人占比最大，其次依序為初級農林漁牧業49萬人、食品飲料零售業39萬人、食品飲料製造業20萬人及食品飲料批發業9萬人。

我國農業與農食鏈生產毛額呈現穩定成長，農業部表示，2023年時相關生產毛額已突破1.6兆元，2024年則突破1.7兆元。

