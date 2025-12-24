農業部：咖啡創新花果風味 開拓臺灣獨特性

記者古可絜／臺北報導

農業部茶及飲料作物改良場指出，近年隨國內咖啡市場規模達800億元，栽培面積由民國96年的560公頃成長至113年的1168公頃，促使該場更是聚焦於科研整合、產業升級與產品差異化。該場首創「咖啡香氣窨製技術」，輔以臺灣咖啡風味輪（Taiwan Coffee Flavor Wheel）作為產品開發及技術應用基礎，使臺灣咖啡從傳統農作加工邁入風味科學領域，導入技術標準化與商品高值化的嶄新階段。

茶改場場長蘇宗振表示，咖啡香氣窨製技術將「前處理、破壁及窨製」3階段技術鏈串連，以植入符合臺灣市場喜好天然且獨特的風味，是臺灣咖啡正式跨入風味精準化、製程標準化與商品高值化的新階段。該場整理近5年，共662筆全國咖啡評鑑資料，每筆由12位合格評鑑師進行杯測，透過分析風味詞彙出現頻率與感官評分關聯，建立符合臺灣風土與市場喜好的風味模型，並依分類及排序，分別為花香、水果、醱酵、糖香、堅果、草本與香料等調性。

茶改場說明，該場依據風味模型與感官偏好統計，建立將香氣植入的咖啡加工流程。目前該技術已成功延伸至穀物雜糧類黑豆、玄米及蕎麥等烘焙加工，透過「前處理、破壁及烘焙」等步驟展現特色香氣，成功開發出無咖啡因系列加工產品，拓展技術應用範圍，並為臺灣特色飲品創造新的市場價值與可能性。

農業部茶及飲料作物改良場首創「咖啡香氣窨製技術」，推動臺灣咖啡創新風味。（記者古可絜攝）

