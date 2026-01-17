農業部「有臺灣豬真好」行銷安心美食

記者李佩玲／臺北報導

農業部今（17）日起一連2天在臺北希望廣場舉辦「有臺灣豬真好」國產豬行銷推廣活動，現場結合美食、國產豬產品、親子DIY體驗與食農教育闖關活動，讓民眾輕鬆認識國產豬肉的安全把關與美味特色，歡迎國人踴躍前往參加。

農業部今天在臺北希望廣場舉辦「有臺灣豬真好」國產豬行銷推廣活動開幕記者會；農業部長陳駿季表示，臺灣豬是我國美味的代表，存在每個人的日常生活中，去年發生非洲豬瘟疫情，在農業部攜手產業合作下迅速清零，大家也意識到臺灣豬肉「全豬皆可利用」，各個部位都能成為家常及經典料理，成就不可或缺的臺灣味。此次活動展現政府與產業攜手推動國產豬發展的合作成果，也期盼透過活動提升國產豬肉在民眾生活中的可見度與採購意願，凝聚全民支持國產豬的力量，共同守護臺灣餐桌的安心與美味。

「有臺灣豬真好」活動現場集結多元國產豬料理，涵蓋臺灣小吃、客家與原住民料理，以及新加坡、馬來西亞、菲律賓與越南等異國風味，展現國產豬肉在多元飲食文化中的應用與魅力。展售區同步邀集品牌豬、冷藏冷凍肉品、常溫加工食品及飯店業者，提供消費者一站式選購國產豬產品，滿足年節前採購需求。此外，活動也規劃灌香腸、包水餃、打貢丸等親子DIY體驗與食農教育闖關活動，讓孩童在實作與遊戲中認識豬肉來源及正確的安全消費觀念。

農業部攜手業者在臺北希望廣場舉辦「有臺灣豬真好」國產豬行銷推廣活動。（記者李佩玲攝）

「有臺灣豬真好」國產豬行銷推廣活動今日起一連2天在臺北希望廣場登場。（記者李佩玲攝）

活動邀集冷藏冷凍肉品、常溫加工食品等業者，提供消費者一站式選購國產豬產品。（記者李佩玲攝）