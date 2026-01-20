農業部：營建剩餘土石方不得回填農地

（中央社記者汪淑芬台北20日電）有媒體報導政府擬放寬營建剩餘土石方可用於農地回填，引發環保團體反對並發起連署。農業部今天澄清，營建剩餘土石方不得回填於農地的規定並未改變。

農業部發布新聞稿，農業發展條例施行細則第2條之1已明定，農業用地為從事農業使用而有填土需要者，其填土土質應為適合種植農作物的土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，並不因土地所在區位等因素而有不同。

農業部說，不適合種植農作物的物質，都不能回填於農業用地，避免不適合的物質與土壤混雜難以移除，影響農業生產環境。對於農地整地行為，應以挖填平衡為原則，不得以挖除原生土壤、再填入非農業種植土壤的物質方式，才有利農業生產環境安全。

此外，農業部表示，營建剩餘土石方內含物質是否安全，仍有疑慮，對於農業發展條例施行細則第2條之1農地填土土質的規定，不會改變，非屬適合種植農作物的土壤，均不得用於農地改良回填。（編輯：吳素柔）1150120