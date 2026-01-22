農業部「犬蹤地圖APP」幫浪浪打卡 野保團體建議增加餵食點回報功能

近年遊蕩犬引發的人犬衝突與生態干擾問題引起廣泛關注，但到底哪裡是遊蕩犬出沒熱區？族群和數量有什麼變化？過去政府委託學者調查以及收集民團回報絕育數據，作為政策依據，現在公民也可參與回報遊蕩犬出沒熱點。農業部開發「犬蹤地圖APP」，民眾可透過手機即時拍攝遊蕩犬影像，相關資料會即時標註於地圖上。

為野生動物而走行動聯盟認為，APP功能略嫌不足，比如只能以手機即時定點拍攝遊蕩犬，沒法先拍照後上傳資料；亦認為餵食點與犬隻聚集、人犬衝突有關，建議可附加回報餵食點。

民眾即時拍攝回報遊蕩犬出沒 地圖會標註資料

農業部21日公布開發「犬蹤地圖APP」，使用者僅需註冊手機號碼並完成一次性驗證碼驗證，即可使用回報功能。註冊後民眾可透過手機即時拍攝遊蕩犬影像，由系統自動記錄GPS定位，並運用AI技術辨識犬隻數量，資料會即時標註於地圖上。

農業部表示，現行人犬或生態衝突熱區，多由各縣市依轄內管理需求自行劃設，雖具因地制宜彈性，但長期缺乏一致的資料基礎與科學化分析，導致各地熱區劃設標準不一，亦難以具體說明其風險判斷依據，影響政策說服力與資源配置精準度。

為解決此結構性問題，農業部透過建構全國一致的分析方法與指標，推動具科學依據且可檢證的熱區劃設機制，並依人犬或生態衝突熱區為基點，採「同心圓推展模式」逐步擴大高強度管理範圍，集中資源於高風險區域，並透過差異化策略，令犬隻族群穩定減量。

「犬蹤地圖APP」將作為建構「全國遊蕩犬風險地圖」重要資料來源。農業部自今（2026）年起，會整合APP回報資料、定期犬群調查成果、人犬衝突通報、交通事故資料，以及生態熱區與野生動物犬殺資訊，運用統計模型與地理資訊系統（GIS），建立可動態更新之風險分析架構。

保育團體︰APP可附加餵食點回報 輔助人犬衝突管理

記者試用該APP，發現有別於「路殺社」、「野鳥撞玻璃回報」等公民科學家社群回報系統，「犬蹤地圖」不能上傳舊照，亦不能手動文字回報遊蕩犬出沒地點與時間，且需在GPS接收良好或普通程度時才可拍攝。為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸稱，手機拍照時會紀錄時間及座標，因此既有的記錄應要被納入，才能發揮資料最大的效用。

此外，李宗宸指出，民眾有時沒法拍攝到犬隻，但如可以透過APP回報餵食點位置，也是針對人犬衝突管理的重點。嘉義縣過去便以地理資訊系統疊圖，發現餵食點與衝突（如車禍）的發生，有很大關聯性。

他亦提出，不只是遊蕩犬，遊蕩貓也會對生態造成干擾，「平台都做了，資料是不是可以一起收？尤其動保司沒有針對遊蕩貓數量進行調查，更需要公民科學填補缺少的這塊。」

動保司副司長陳中興回覆《環境資訊中心》稱，為免收到假資訊和圖片，現階段只接受即時拍攝上傳方式，鎖定實時時間地點。不過他也承認，目前技術上只能分析同一時間、同一地點的數據，或有機會重複點算。

他強調，APP是通報的其中一個方式，現在是1.0初開發階段，會先收集資訊用來訓練AI分析，亦同時對照其他通報資料，如1959熱線、學者和縣市府調查結果等，綜合判讀，增加精準度。後續開發的「全國遊蕩犬風險地圖」則有望在今（2026）年底或明年上路。

至於餵食點回報，陳中興稱因擔心造成餵食者與通報者現場衝突，「民眾（通報者）如果因為要幫助我們做這件事，被圍毆或怎麼樣」，故未加入選項，僅表示未來「再考慮看看」。