農業部「農業健康館」 邀民眾探索療育新生活

農業部次長胡忠一、農業科技司李紅曦司長及各機關構長官大合照(圖片：農業部提供)

農業部次長胡忠一（左二）聽取花蓮場仙草新品種解說(圖片：農業部提供)

農業部次長胡忠一（右二）、農業科技司李紅曦司長（右一）與高雄場同仁及火鶴花束合影(圖片：農業部提供)

農業部次長胡忠一（左二）聽取桃園場都市種菜技術解說(圖片：農業部提供)

「2025台灣醫療科技展」自今天（4日）起至7日在臺北南港展覽館一館展出，農業部身為精準健康生態體系的一員，今年持續參與並設立「農業健康館」，延續「新農生技、幸福世紀」展示主軸，規劃包含CRO（Contract Research Organization）委託研發服務、養生保健、紓壓療育及產業之星等4大主題專區，展示與身心健康領域相關的農業生技研發與產業化推動成果，並於週末推出療育手作與日常保健主題講座等活動，農業部邀請民眾前來探索健康療育新生活。

農業部指出，4大主題專區中，「CRO服務」展示3項生醫產業委託試驗服務平臺建置成果，其中一站式GLP（Good Laboratory Practice）整合性毒理服務，可供客製化技術服務，協助我國農業接軌國際趨勢，提升生醫產業競爭力。「養生保健」專區展示11項運用創新農業技術加值農產素材，包含益生菌發酵芒果加工食品、紅葡萄藻皮膚保健素材及銀耳酸酪乳等項目，展現農業科技在高齡保健、皮膚修復及代謝調節等領域的多元應用。「紓壓療育」專區以9項農業多元展品，從植生板、觀賞魚及花果風味咖啡等項目，營造適合休憩與社交之空間情境，搭配感官體驗促進身心平衡與放鬆，創造綠色健康生活，展現農業在提升生活品質和身心健康方面的潛力。「產業之星」專區則特別邀請25家科技農企業，共同展出農業養生保健相關產品，展現產學研合作創新研發商品及產業化推動成果。

農業部表示，為增進民眾互動體驗，除運用海報、各式展品及情境營造進行實體及線上展項介紹外，並於舞臺區辦理多場次技術產品有獎徵答活動，另特別邀請老人醫學醫師與園藝治療師，分享銀髮保健新知與園藝療育主題；週末並開放民眾於仙草花海情境，參與全米手作土司、療育植生板、療育萬花筒、洛神手工茶包及花藝小學堂等8 場次療育手作免費活動，現場還有集章兌換精美贈品、消費滿額贈好禮等互動活動，內容豐富多元，農業部邀請各界踴躍前往參觀體驗。