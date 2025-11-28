農業部2025「農業青年大使『新南向』交流計畫」首訪澳洲

參訪谷地護生果園

參訪BOOLN BOOLN體驗煙燻祈福儀式

團員與原民長老合照

農業部今（114）年持續與外交部合辦第六屆「農業青年大使『新南向』交流計畫」，甄選16名優秀農業青年與學生組成大使訪問團首度參訪澳洲。今年首度結合「原住民外交」與「農業外交」的元素，展現臺灣推動「總合外交」的積極作為，不僅強化臺澳雙方在農業領域的交流，同時透過文化交流與多元接觸，擴大我國農業青年的國際視野。

農業部表示，訪團此行拜會澳洲原民農業文化展示中心(Booln Booln Cultural Centre)、自然農法種植果樹園及有機蔬菜農場、乳酪製品加工廠，以及昆士蘭州議會、農業廳等單位，期間就臺澳公私部門在農業科技研究與應用、農業資源永續與赴澳投資等議題進行交流，尤其澳洲在因應農業高齡化與缺工、極端氣候等挑戰，透過智慧農業、產業升級與供應鏈佈局，積極探索未來在技術轉移、人才資源等領域的發展契機。

農業部指出，參訪團員透過傳統煙燻儀式，體驗原民文化與自然環境的緊密連結，以及澳洲政府對於原住民文化的尊重與維護；並在交流過程中，觀察澳洲在推動有機農業面臨勞動力不足，以及面臨市場價格波動不利經營的挑戰時，如何積極尋求外資及經營者進駐的行動，另外也瞭解到澳洲酪農業發達，仍持續研發新產品爭取海外新商機等作為。

農業部強調，透過此次農青大使的參訪，已串起臺澳農業合作的新契機，未來將以資源互補共創雙贏為目標、以創新思維建構臺澳新供應鏈，並為農業新發展奠定良好互惠的夥伴關係。