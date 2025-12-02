農業部2027年擬禁廚餘養豬 養豬協會盼縮短落日條款

上週農業部才宣布廚餘養豬分階段退場，先禁用家戶廚餘，事業廚餘則設定落日條款，週一中央災害應變中心開會，提出將給予1年轉型，廚餘養豬期限將於2026年年底，後年全面禁用。不過部長陳駿季表示此方案尚未正式拍板，上午舉行座談會與農民討論，防檢署也說最快週四才決定。

被問起是否已經確定？農業部防檢署長杜麗華說明，「沒有啦，沒有啦，大家先徵詢地方跟相關單位大家的意見，那最主要還是在週四的時候，那整個政策才會整個拍板確定。」

上午全台豬農代表陸續抵達農業部，飼料養豬占全國高達92％，對於還有1年的緩衝期感到不滿，直言病毒不會等人準備好才來，也呼籲緩衝期能盡量縮短。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞直言，「明知山有虎，偏向虎山行，以拖待變，變到我們的養豬產業變不見，這是我們不願意見到的事實。」

中華民國養豬協會理事長潘連周呼籲，「非洲豬瘟不會等你1年準備好了再來打你啦，不會啦，政府真的要一年的落日條款，你乾脆讓養豬農民離牧好了，離牧算了啦，我們就改吃進口豬肉就好了。」

但廚餘養豬戶表示很沉重，希望爭取延長，也指出家戶廚餘確實危險，但事業與團膳廚餘只要落實高溫蒸煮，風險很低。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，「當然是可以延長是最好啊。」

新北市養豬協會理事洪麗鈴擔憂，「心情沉重啊，因為這樣禁下去，我相信廚餘養豬應該都會倒光了吧，他們想要有生路，我們也是想要有生路啊。」

日前環境部長彭啓明指出，部分縣市雖然認為要禁用廚餘，卻表達無法處理，也有些希望馬上禁用，也有些表示需要再3年時間，意見非常多種，因此還需要更多討論。

