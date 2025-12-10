農業部ESG STORE專案逾60家企業參與 公私協力共創農業永續典範

農業永續ESG成果交流暨表揚典禮部長合照。（圖：農業部提供）

▲農業永續ESG成果交流暨表揚典禮部長合照。（圖：農業部提供）

為深化公私部門合作，表達對企業參與農業永續發展的謝意，農業部於10日舉辦「農業永續ESG 成果交流暨表揚典禮」，現場匯聚來自金融、科技、服務及製造業等多家企業代表，展現公私協力推動永續農業的具體成果。農業部除頒贈感謝狀外，亦於會中發布最新的「農業永續 ESG 媒合參考指引」，做為農業與企業合作的依循基礎，讓所有關心農業發展的夥伴，都能透過「ESG STORE」平臺的「一站式服務」，更便捷地成為支持臺灣農業永續發展的關鍵力量。

農業部部長陳駿季致詞時表示，過去農業部的活動多以農民團體為主，今日來自不同領域的企業夥伴走進農業部，顯示農業永續發展已是不分領域、各界高度重視的共同目標。陳部長進一步指出，農業的利害關係人絕非僅有農民，而是擴及每一處農村社區，甚至與每一位國民息息相關，正因如此，企業在農業領域實踐 ESG，更能創造出全面且深遠的影響力。

陳部長說明，面對2050 淨零及永續發展的挑戰，農業及企業透過「公私協力」模式優勢互補。農業部積極推動循環農業，不只是為了減碳，也是在促進國家整體循環經濟，例如利用農業剩餘資材做成材料跨界應用，即需要跟非農領域對接，因此企業的參與至關重要。而農業部創建「ESG STORE」的核心初衷，就是建立開放的參與機制，無論是第一線的農民、農業團體，或是擁有資金與技術的金融業、科技業、通路零售業，都能透過這個平臺找到著力點，共同為臺灣農業永續貢獻心力。

農業部說明，ESG STORE於113年10月正式上線，整合過往推動基礎並加速媒合新案，迄今已匯聚60家企業響應參與。除功能完整的客製化服務外，也由農業部協助企業媒合適當的農業場域，以滿足不同企業在永續發展的需求。其中包含媒合契作黃豆進而推動國產豆製品上市、引進標章水產品至科技公司員工餐、媒合企業協助救助黑面琵鷺等皆是農業部ESG STORE專案居中協助，公私協力努力下的典範案例。

「農業永續 ESG 媒合參考指引」進一步確立了 ESG STORE 專案推動的五大原則，包括「合法性及外加性」、「在地性」、「重大性」、「可評估性」及「長期性」 。指引特別強調成果必須具備可測量的科學數據，並要求專案設計需納入在地農民利益。這不僅讓企業在評估專案時有更明確的依循，更能快速對接符合需求的案場，大幅降低跨入農業領域實踐企業ESG 的門檻。

農業部進一步說明，依據金融監督管理委員會會同相關部會發布的「永續經濟活動認定參考指引」（第二版），已將農業部核發的「農業永續ESG 專案成果證明」列為「支持型經濟活動」的重要佐證文件。企業參與ESG STORE 媒合專案並取得成果證明，不僅代表該經濟活動符合國家認定的永續標準，更能增加金融機構提供綠色投融資支持機會；企業將專案成果揭露於永續報告書時，亦可降低資料蒐集與外部確信之行政成本。