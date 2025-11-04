農業青年大使授旗典禮 來賓合影 (圖)

政治中心／綜合報導APEC峰會圓滿落幕！領袖代表林信義返國以八字總結就是「花落盛開、蝴蝶自來」。不過，傳出我方這次參加APEC，從接機到大合照的站位都遭中國打壓，而明年APEC的主辦國又是中國，會不會再度杯葛台灣？林信義強調，APEC不能沒有台灣，世界需要台灣。APEC台灣領袖代表林信義：「花若盛開蝴蝶自來。」8字總結這次台灣在APEC峰會獲得的國際關注，台灣領袖代表林信義返國後分享成果，順利完成賴總統對他的三項交付。APEC台灣領袖代表林信義：「我也與多位領袖及代表團成員進行建設性的交流，多國的領袖對台灣在半導體、資通訊、醫療科技、中小企業發展的貢獻，表達高度的肯定與合作的意願。」APEC台灣領袖代表林信義返國，表示完成賴總統三項交付。（圖／民視新聞）不過這次亮眼成績背後，卻一度傳出不平等待遇，韓國主辦方原本不派中央級官員接機，外交部臨危不亂、化解危機。外交部國際組織司長孫儉元：「因為我們也無法查證，就是說中方在背後是不是有打壓，但是我可以確定的就是，我們給韓方方面極大的壓力，透過各種不同的管道，向韓方進行進洽，那當然我們也請理念相近國家來做協助，那最後成功的讓韓方了解到，他們的做法跟規劃並不符合平等對待，所有APEC會員經濟體的一個原則。」APEC台灣領袖代表林信義：「我們是APEC的會員，我們應該平等有被尊重的對待，APEC這樣重要的國際場域、經貿場域不能沒有台灣的聲音，是最需要我們、需要台灣。」但國際險境不只如此，明年APEC由中國主辦，難保又祭出施壓手段，回顧2001年在上海舉辦，我方就被打壓無法出席、剝奪話語權。外交部國際組織司長孫儉元：「(向中國)提出了就是說，有關於我們是不是會被平等對待以及我們與會人員，人身安全的一個疑慮跟質疑，其他很多理念相近經濟體都有同樣的疑慮，所以中國做出了一個這麼一個書面保證。」對岸有沒有這度量很難說，光是高市早苗見林信義連發2篇貼文，中國立刻玻璃心，稱已向日方提出強烈抗議，但翻開高市早苗和習近平合照，網友狠酸，高市真的笑得尷尬又不失禮，努力讓嘴角上揚了，哪次不跳腳，台灣結交新朋友中國就要生氣。日本首相高市早苗見我方領袖代表林信義，連發2篇貼文。（圖／翻攝自高市早苗X）APEC台灣領袖代表林信義：「所有的領袖代表，大家對這邊的交流是很正常的狀況，她非常熱情客氣，台灣海峽的安全她非常關注，大家要一起來維護這樣的一個狀況 。」APEC再展現台日友好，外界也期待能和日本新首相有進一步合作關係。原文出處：林信義妙喻「花若盛開蝴蝶自來」 曝APEC成員表達合作意願 更多民視新聞報導跳水／史上最糗！中國全運會跳水選手「垂直落水」吞0分AI助搜救英雄「逆向而行」 卓榮泰肯定智慧搜救派遣系統館長衝廈門喊幫尋根 狂罵賴清德：不孝子孫、逆天之人

民視影音 ・ 1 天前