農業青年大使赴訪澳洲 林佳龍：新南向布局重要夥伴

外交部農業青年大使新南向交流計畫今天(4日)舉行授旗典禮。外交部長林佳龍致詞表示，澳洲是我國新南向布局重要夥伴，雙方在農業領域的交流非常密切，而這次安排前往澳洲參訪，期許能為農業青年世代注入更多創新思維與國際能量，也期待透過農業外交跟原住民外交的結合，進一步為總合外交帶來更大效益。

外交部與農業部合作的農業青年大使新南向交流計畫今年安排前往澳洲進行9天拜會交流，外交部期盼16位青農能發揮在生物科技、蔬果種苗、休閒農業等領域專業知識，展現台灣農業新世代的多元及專業。

廣告 廣告

外交部長林佳龍致詞表示，政府推動新南向政策進入第9年，至今取得豐碩成果，農業交流計畫正是其中重要一環，而澳洲因為與台灣都擁有豐富又精采的原住民文化，所以今年的計畫特別將其與農業結合，林佳龍說：『(原音)這次透過台、澳的合作，我們希望結合農業外交跟原住民外交，發揮1+1大於2的總合外交的綜效。』

林佳龍進一步指出，台灣與澳洲的農業交流相當密切，2004年開始定期召開的農業合作會議至今已舉辦19屆，今年更針對產業鏈結、氣候調適、環境永續等議題進行深入交流，全面建構雙方農業合作的新夥伴關係，彰顯澳洲是我國新南向布局的重要夥伴。

澳洲駐台代表馮國斌(Robert Fergusson)表示，澳台關係長久且密切，在能源、科技、文教、農業等領域相互合作，而農業青年大使交流計畫更是雙邊關係正面發展的例證。

馮國斌指出，這個世代的農業青年雖然必須面對氣候變遷、貿易衝擊等更甚以往的嚴峻挑戰，卻也擁有更先進的科技工具，因此澳、台的農民們可以互相學習，一起因應挑戰並確保一個更為永續的農業。