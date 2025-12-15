農業、環境部協助業者轉型 達成禁用廚餘養豬政策

記者郭曉蓓／臺北報導

農業部長陳駿季今（15）日在立法院報告指出，民國116年起「全面禁用廚餘養豬」，將給予1年過渡期，農業部將透過配套補助、金融支援及技術輔導，協助養豬業者穩健轉型，確保疫情不再入侵我國，穩固養豬產業的生產信心與社會安。

立法院經濟委員會今日邀請陳駿季、環境部常務次長沈志修就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。根據環境部統計，今年10月23日至12月11日止，平均每日清運廚餘1755噸，廚餘採再利用方式處理比率為44%，其中採肥料化比率29%、生質能12%、黑水虻等其他方式3%；採焚化或掩埋方式比率為56%，其中焚化比率51%、掩埋比率5%。

廣告 廣告

環境部報告指出，可養豬廚餘部分， 自民國115年1月1日至12月31日止，仍可送往取得廚餘再利用檢核許可的養豬場進行高溫蒸煮後餵豬，可養豬廚餘的類別由環境部正面表列，包含學校、部隊、矯正所等集中供餐場所的廚餘；餐館業廚餘、超市、賣場過期食品；食品加工廠動物性廢渣或屠宰下腳料。不可養豬廚餘來源類別包含家戶廚餘、小吃攤、公寓大樓。

陳駿季表示，在10月22日出現首例非洲豬瘟病例就已經禁止廚餘養豬，中央已律定全面禁止廚餘養豬的轉型最後期限，最長不得超過 1年，也就是至115年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。農業部也將參考日本經驗，使用來源穩定及單純的料源類別，積極開發適合國內使用的廚餘飼料化產品，也將同步協助現行的共同蒸煮場所朝「堆肥化、能源化及飼料化」轉型發展。

陳駿季說，廚餘養豬政策一定要中央與地方通力合作，在轉型期間欲繼續使用廚餘之養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS等生物安全措施，續經跨部會聯合檢查合格，方得於115年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則因來源複雜，基於防疫風險，全面禁止使用。

沈志修表示，因應非洲豬瘟的廚餘養豬政策調整，環境部制定多項轉型時期配套措施，包含規劃設置加裝即時監控系統與GPS設備及完備法規、 加強焚化廠管控措施、提升廚餘再利用設施量能，以及環境部、教育部及農業部共同推動惜食環境教育等，期透過配套措施的推動， 讓廚餘的減量、再利用管理及去化能順利推展。

沈志修表示，第一階段為115年家戶廚餘持續禁止養豬，第二階段為116年1月1日廚餘全面禁止養豬。環境部也將要求地方清潔隊所收廚餘，不可標售給養豬戶。環境部將持續督促及協助各縣市加速優化及興設廚餘再利用設施，包含堆肥、黑水虻、生質能等，提升廚餘再利用設施量能。

立法院經濟委員會今日邀請農業部、環境部就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。（記者郭曉蓓攝）