農業＋農食鏈GDP衝破1.7兆創新高 就業人口突破200萬

為配合農業從傳統生產型農業轉型為新價值鏈農業之跨域發展策略，農業部參考國際官方統計規範及我國國情，依循行政院主計總處國民所得編算原則，彙編「農業及農食鏈」統計，數據顯示，113年我國農業及農食鏈生產毛額為1兆7449億元，占全國生產面GDP 6.8％

農業部表示，我國農業及農食鏈統計範圍包含初級農林漁牧業、食品飲料製造業、食品飲料批發業、食品飲料零售業及餐飲業，113年農業及農食鏈生產毛額（GDP）合計1兆7,449億元，創歷年新高，占全國生產面GDP 6.8％。

依行業別觀察，餐飲業的占比最大，占GDP 2.2％，其次依序為初級農林漁牧業占1.5％、食品飲料零售業占1.4％、食品飲料製造業占1.0％，以及食品飲料批發業占0.8％。

農業部指出，113年我國農業及農食鏈就業人數約200萬人，為3年來高點，占全國就業人數17.2％，平均每6人即有1人從事農業及農食鏈相關工作。按就業別結構觀察，以餐飲業就業人數83萬人、占全國就業人數7.1％為最多，其次依序為初級農林漁牧業49萬人（4.3％）、食品飲料零售業39萬人（3.4％）、食品飲料製造業20萬人（1.7％）及食品飲料批發業9萬人（0.7％）。

農業部表示，近15年我國農業及農食鏈生產毛額呈穩定成長，繼112年突破1.6兆元後，113年再次突破1.7兆元，創歷年新高，較98年增加89.1％，以餐飲業增加1.5倍最多，其次為食品飲料製造業增加1.1倍、食品飲料批發業增加9成2、初級農林漁牧業增加7成3，以及食品飲料零售業增加3成8。

就業方面，15年來我國農業及農食鏈增加22.1萬個（＋12.5％）工作機會，同期間我國總就業人數成長12.8％，致我國農業及農食鏈就業人數占全國就業人數比重由98年17.3％下滑至113年17.2％。

