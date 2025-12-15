農機上路清洗做得好 道路乾淨騎士更安全

屏東縣環保局提醒農民，結束田間翻耕作業時，務必將農耕機具清洗後再上路。（屏東縣政府環保局提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣為典型農業縣，隨著第一期稻作即將展開，環保局將加強農耕機具汙染路面稽查作業，提醒農民朋友，農耕機具使用後若未妥善清洗，不僅容易造成道路汙染，影響空氣品質，還可能危及用路人行車安全，增加交通事故發生風險。

屏東縣環保局表示，有鑑於農耕機具農事完畢後將田中泥塊帶至道路情形日趨嚴重，路面汙染陳情事件頻繁，發生多起機車騎士摔車送醫事故，為降低農忙季節道路汙染、車行揚塵汙染問題及用路人行車安全危害，輔導農耕機具汙染重點社區成立農路汙染守護隊，自主維護環境整潔。

此外，環保局並將於農忙時期之前召開汙染防制宣導會，包含農田翻耕汙染防制示範說明及實際操作農耕機具清洗作業，期透過鄉鎮市公所、農民、代耕業者及相關單位互相合作，共同維護路面乾淨度及道路安全。

環保局呼籲，農民及代耕業者，結束田間翻耕作業時，務必將農耕機具清洗後再上路，切勿有貪圖一時方便之僥倖心態，該局已鎖定道路汙染熱區加強稽查，一經查獲將依違反廢棄物清理法處行為人、土地所有人、使用人或管理人最高新臺幣6,000元罰鍰。

另外，環保局也提醒，農耕機須懸掛車牌方可駛入一般道路，且須遵守道路交通規則，違者得依道路交通管理處罰條例處新臺幣3,600元以上3萬6,000元以下罰鍰。