農機未清洗上路違規陳情增 屏縣環保局熱區勤查

農機未清洗上路違規陳情案增加，屏縣環保局熱區勤查。（屏東縣環保局提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣為典型農業縣，時值第一期稻作翻耕時節，屏東縣環保局提醒農民朋友，農耕機具使用後若未妥善清洗就上路，不僅汙染道路產生揚塵，還可能危及用路人行車安全，增加交通事故發生風險，為此，環保局近期已派員於熱區勤查，農民及代耕業者，切勿以身試法。

近年來屏東縣環保局已多次邀集各地公所、村里長、農民及代耕業者宣導農耕機具應清洗再上路，並實地示範清洗作業，惟仍不乏有圖一時方便僥倖心態者，結束田間翻耕作業後，未經妥善清洗即將農耕機具駛進道路，尤以春耕季節較為嚴重，縱使後續再刮除路面泥塊，亦屬違規行為發生後之矯正措施，且容易造成機車騎士摔車受傷，今年度截至1月21日已有12件民眾陳情案件。

環保局表示，農耕機具夾帶泥塊污染路面之行為已違反廢棄物清理法規定，一經查獲將處行為人、土地所有人、使用人或管理人最高新臺幣6,000元罰鍰。違法行為人倘不配合環保局稽查人員取締作業，稽查人員則將依行政罰法規定，通報警方行使必要強制作為。

另外提醒農耕機具須懸掛車牌方可駛入一般道路，且須遵守道路交通規則，違者得依道路交通管理處罰條例處新臺幣3,600元以上3萬6,000元以下罰鍰。