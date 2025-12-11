農民將省33萬元！ 農業部：農退儲金農民負擔比例從5成降低到4成

院會通過農業部提出農民退休儲金農民負擔比例從5成降低到4成。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕行政院院會於今(11)日通過農業部提出農民退休儲金提繳比例，從過去中央、農民各自提繳比例5:5改為6:4，農業部表示，若農民提繳年資達 30年，在新制下將少繳約33萬元，相關儲蓄保障不變。

為保障農民從農後的退休生活，農業部自2021年起推動農民退休儲金現行規定係由農民與主管機關按月提繳相同金額(各負擔50%)，農業部表示，因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願；經考量農民的儲蓄能力及各種職業間退休保障水準的衡平性，農業部在提繳總金額不變的基礎下，提出修正農民與政府的分擔比例，改為農民負擔總金額40%，主管機關負擔總金額60%，在減輕農民負擔的同時，也維持目前農民退休金的水準。

農業部指出，農民退休儲金是建構「三保一金」四大農民福利體系的重要一環，截至今年10月底，農民退休儲金制度參與人數已達約11萬人。

農業部表示，這次調整農民與政府的分擔比例，是為了實質支持農民的儲蓄養老意願，解決農民反映的經濟負擔問題。

