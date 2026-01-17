農民憂美農產品零關稅輸台 陳駿季：會堅守底線

養豬協會理事長潘連周表示，「我們的台灣豬肉，要讓我們台灣人吃健康、吃幸福。」

向民眾掛保證，國產豬肉是最好的消費選擇，非洲豬瘟過後，解禁後的39萬頭毛豬，預計2、3月可以消化完成。農業部和養豬協會舉行國產豬肉的行銷活動，加大買氣。

不過，因為我國輸往美國的關稅降至15%、不疊加，農漁業則還沒放榜，豬農擔心，美國農產品輸入台灣是否會零關稅、衝擊市場。

豬農蘇鵬表示，「這個部分如果零關稅，如果說做好市場區隔啦，不要說進口的和國產的在混充，我們對自己是有信心。」

而主要輸美的鬼頭刀，也是受影響魚種，漁民希望穩定出口，過去鬼頭刀出口是零關稅，希望各種變動，損失不要轉嫁到漁民身上。

台東縣成功新港漁會總幹事陳俊銘表示，「擔憂的就是說，希望這個魚價能獲穩定，然後把最好的品質，可以來跟競爭國來競爭。」

農業部長陳駿季則回應，「進口的這些品項，我們都在做一個逐一的確認，相關的這些確認的程序完成了以後，然後簽署協議以後，我們就可以對外來說明。」

對於農漁民的心聲，農業部長陳駿季出席活動時強調，和美方交涉過程中，絕對沒有以「零關稅」為前提，會以維持農民收益、維持產業穩定，確保糧食安全等原則，堅守底線。

