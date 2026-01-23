農民新技術「1顆樹產2種果」 分散外銷鳳梨釋迦不順利風險

台東鳳梨釋迦種植方式本來就是以嫁接在一般釋迦果樹上，一年就能收成，但是現在鳳梨釋迦外銷中國，有高關稅問題和中國自己能生產6000多公頃鳳梨釋迦，銷路一年不如一年。

4年前就有農民再把大目釋迦枝條嫁接回鳳梨釋迦果樹上，讓一株鳳梨釋迦果樹同時可採收2個品種釋迦果，花費的成本相同，但卻可以分散外銷鳳梨釋迦不順利的風險。

農民謝宗憲指出，「套袋的顏色不一樣，這個就是我們所說的大目釋迦，那這個就是鳳梨釋迦，所以一棵樹我有高接就是有大目釋迦跟鳳梨釋迦。」

農民說過去種一甲地大目釋迦1年大約可採收1萬公斤左右果實，鳳梨釋迦可採收1萬2000多公斤，嫁接後一甲地1年一共可採收2種果、1萬多公斤，變動雖然不大，但可達到收益平衡。現在政府對釋迦枝條已管制出口，也呼籲農民不要再把這項技術帶去中國。

台東農改場副場長盧柏松說明，「我們也針對比較技術性的，這些關鍵技術的栽培技術，我們也很少做重要的一個，或者是大量的一個發表。」

農民說，鳳梨釋迦果樹嫁接大目種釋迦其實很重視地形和氣候條件，台東縣2000多公頃的鳳梨釋迦園可能只有一半適合這種種植方式，要種出好果並不容易。