農民曆變潮牌！霞海城隍廟X文總聯名版爆紅 2天千本秒殺急加印

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

誰說農民曆只能是長輩圖風格？大稻埕知名靈廟台北霞海城隍廟，在睽違超過20年後，再度重啟農民曆發放計畫。這回廟方特別攜手中華文化總會（文總），推出「2026丙午馬年農民曆」，不僅在網路上引發暴動，甚至出現外國遊客指名索取的盛況。由於首批千本在兩天內被索取一空，廟方緊急加印，預計將於除夕夜再次限量釋出，與信眾共迎新年。

農民曆融入現代社會（圖／翻攝自中華文化總會粉絲專頁）

霞海城隍廟文宣長吳孟寰坦言，早期考量到閱讀習慣改變，為了避免資源浪費，廟方已封版多年。然而這次與文總合作，將內容與現代生活接軌，不僅加入「拜月老指南」，更成功讓傳統文化走入年輕族群的生活圈。這本掀起熱烈討論的農民曆，是由青春生技工作室（WeatherFolk Studio）的設計師夫妻檔 Rosa Lee 與 Tseng Lee 親自操刀。封面捨棄了傳統的生肖寫實圖案，改以暖心的紅磚橘為基調，將台灣島嶼輪廓延伸為一片稜角分明的草原，並將英文字母「horse」拆解重組，象徵馬年的奔放活力。

字體放大、更方便閱讀（圖／翻攝自中華文化總會粉絲專頁）

在內容功能上，工作室重新梳理了過去字體過大、斷句混亂的排版問題。考量現代人多為「辦公室族」，新版農民曆特別強化了住宅方位與辦公桌財神方位的資訊，並附上詳盡的「擇日術語註解」，讓安床、放水等艱澀詞彙變得平易近人。有趣的是，封底還保留了經典的「食物中毒相剋表」，堪稱最具台味的美學實踐。

