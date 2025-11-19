農民爆「石虎柳丁」一顆都沒買 大苑子：未刻意標示標章

南投縣 / 綜合報導

現在正值柳丁的季節，知名手搖品牌大苑子打廣告宣傳，店內全面使用友善環境的石虎柳丁，但卻反遭農民踢爆，明明雙方沒有達成合作共識，他們也沒有出貨，大苑子卻已經在網路上不斷宣傳，但現在飲料中使用的柳丁，根本沒有石虎認證標章。對此大 苑 子回應，沒有刻意標示「石虎柳丁」認證標章，但目前在網頁上，業者依然標榜使用石虎柳丁，對於消費者來說，可能因此產生混淆。

大苑子創辦人邱老闆說：「我們已經用超過6千萬顆的柳丁，來做我們的柳丁綠，我們用的柳丁，是中寮來的石虎柳丁。」知名手搖品牌大苑子創辦人邱老闆走進柳丁園，強調今年含有柳丁的飲品，都是使用友善環境採收出來的石虎柳丁，但現在卻被農民踢爆，明明到現在一顆都還沒收購，卻已經在網路上不斷宣傳。

當事農場發出正式文字聲明，強調他們跟大苑子沒有石虎柳丁合作也沒有供貨，聲明當中提到，今年10月大苑子主動聯繫，希望以「石虎柳丁」上架飲料產品，10月23日來到農場拍宣傳影片，口頭承諾會收購25萬斤的柳丁，農場基於信任也推掉過往幾個合作通路，但一直來到11月大苑子都沒有消息，11月16日農場輾轉得知，大苑子已經收購大量柳丁，而收購目標「還輪不到這間農場」，加上採購量可能縮減，雙方未取得共識之下，農場決定不交貨。

農場業者張鴻濱說：「跟我講說現在要排到最後，再來就是剩下10萬斤，我排到最後我當然不行，我說那我不要賣你了，因為排到最後我都掉光了，都沒得吃了，我何必要再受這些罪。」

實際來到南投中寮，進到這間有石虎標章的農場，因為是友善環境，雜草長得比較高，加上正值柳丁產季，老闆還在忙著拔草跟採果，農場業者張鴻濱說：「中寮鄉種柳丁用友善石虎，還有石虎標章的，和產銷履歷的，應該我是最大宗。」

對此大苑子發出文字聲明，他們強調，沒有刻意標示「石虎柳丁」認證標章，也提到中寮鄉，在石虎棲地保護區的柳丁農，具備不同程度的友善環境耕作理念，其中有極少農家取得，石虎柳丁的相關標章，到底有沒有跟當事農場購買柳丁，大苑子沒有正面回應。

但至截稿前粉專上，還是大大標榜石虎柳丁四個字，也還宣稱全面使用，對於消費者來講難免混淆，對於農場業者來說，辛辛苦苦經營的石虎友善環境，不希望隨意被拿來消費。

