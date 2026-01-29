農民節將至 江啟臣、楊瓊瓔到訪清水：感謝農民辛勞

清水區農會29日舉行「115年度台中市清水區各界慶祝農民節表彰大會」，與會立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔。(温予菱攝)

感恩農民的節慶即將到來，台中市清水區農會29日舉行農民節表彰大會，立法院副院長江啟臣表示，農業是一切的根本，民以食為天，只要吃不飽穿不暖，一定天下大亂，直言所有農民應該感到驕傲，若沒有你們，這個社會不會穩定、世界不會和平。藍委楊瓊瓔則貼心提醒，農民長者和朋友在田地中辛勞之餘，也要記得多休息、走入家庭餐桌，並大聲道「有你們真好」。

清水區農會今舉行「115年度台中市清水區各界慶祝農民節表彰大會」，除表揚長期深耕農業、對地方農業發展具卓越貢獻的農民外，會中信用部「清農小舖」也開幕，將以推廣在地農產品為核心，並整合全國各農、漁會優質農特產品，建構農民與消費者之間的友善交流平台，與會江啟臣、楊瓊瓔、台中市議員楊典忠等人。

廣告 廣告

農家子弟出身的江啟臣說，家鄉豐原盛產的葫蘆墩米、水果，他家過去也都有出產，小時候的記憶中農民望呷、望春、望米的精神，自己一直放在心中，在當上立委後，對於農民權益的照顧、農業的精神及傳承更是十分看重，也想讓大家能以農民身分感到光榮驕傲，並獲得應有的保障。

江啟臣表示，現在所有人都知道台積電，但卻不知道沒有農業支撐，是不會有今天的台積電，吃就吃不飽了，直言農業是一切的根本，一個國家若無法自足糧食、水果及能夠吃飽富足的東西，國家很難安定，因為民以食為天，只要吃不飽穿不暖，一定天下大亂，故所有農民應該感到驕傲，若沒有你們，這個社會不會穩定、安全、世界不會和平。

楊瓊瓔則說，今天看到許多晒得黑金黑金、卻笑容很燦爛的臉龐，自己心裡真的很感動，尤其是民眾那雙因為長年耕作而粗糙的手，緊緊握著獎狀，卻怎麼樣都藏不住眼底的驕傲與溫柔。

楊瓊瓔也介紹，今天是清農小舖開張的日子，看著在地農產品整齊擺上架、貼上標籤，心中想到的是希望農民長輩及朋友的辛勞，不只留在田裡，也能走進更多家庭的餐桌，她覺得，農民節不只是一個典禮，而是一句說給所有農民聽的話，有你們真好。

【看原文連結】