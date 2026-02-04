農民節表彰大會 一八一人獲獎

農業局長李芳林（圖中）與下營農會、公所等機關首長合影。（農業局提供）

記者翁聖權∕新營報導

市府農業局二月四日在下營農會舉辦「Ａ贏農民節表彰大會」，表揚一百八十一名優良農戶與示範農家。局長李芳林感謝下營農會理事長曾丁祥、常務監事陳振男與總幹事陳乃源的付出，讓下營的優質農產品，跟著市長黃偉哲一起打進國內外通路，同步提升農民收益與台南能見度。

李芳林說，去年九月市長黃偉哲率團在澳洲食品展單獨設館，在台南館就展出來自下營的黑豆茶。國內通路的推廣中，包括鵝肉、蠶絲、黑豆、文旦在內的下營四寶，也是市府的宣傳重點。除了對外拓展通路，黃偉哲也協助下營農民申辦「營墘休閒農業區」，串聯生態農場、鵝園、碾米廠等業者，打造國內農業旅遊品牌。

「Ａ贏農民節表彰大會」活動現場，也展示幸福農村推動計畫、綠色照顧推動計畫、友善耕作輔導及食農教育整合計畫成果展，並設有大型農機展示。

李芳林感謝農會長期輔導與農民辛苦耕作，共同度過各項天災衝擊，市府從去年丹娜絲風災後，協助爭取中央核定一萬八千八百卅七件農損現金救助，並成功為農友爭取災後復原預算，獲中央核定四億三千一百萬元。市府會持續爭取中央計畫資源，協助開拓國內外產銷通路。

農業局也提醒，農民節適逢農曆節氣立春，正是農漁民插秧、放魚苗、修剪果樹的時機，提醒農友做好田間管理，並為週末的寒流做好防寒措施。