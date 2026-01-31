農民節表彰大會 縣長許淑華向農民致敬

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣115年農民節表彰大會31日上午在縣文化局演藝廳隆重舉行，南投縣長許淑華親自頒獎表揚績優農民與農業團體，包括縣議員林儒暘、張婉慈、國姓鄉長邱美玲，以及各鄉鎮市農會及縣農會理事長、總幹事等貴賓雲集，場面盛大溫馨，共同向辛勤耕耘的農友致上最高敬意。

許縣長除了向所有農民拜早年，預祝新年快樂，並強調南投縣作為農業大縣，過去一年在中央各項農業評比中成績亮眼。她特別頒發「南投之光」榮譽給埔里鎮果樹（水果）產銷班第4班，表彰該班榮獲114年全國優良農業產銷班殊榮。

該班代表農民蔡舒莉表示：「很榮幸獲得這個肯定，我們希望透過參賽，讓更多青年看到返鄉從農的機會。其實現在的農業有很多資源，青農可以做得很好。歡迎大家多參加活動與比賽，提升能力，讓產業更發揚光大。」她的發言道出許多青農的心聲，也呼應縣府近年積極推動青年返鄉的政策方向。

本次表彰大會同步表揚多項全國與縣內重要獎項，包括水里鄉農會郡坑家政班及中寮鄉農會永平村家政班第二班榮獲114年特色家政班；信義鄉農會獲第19屆農金獎；草屯鎮農會獲第19屆金質獎；以及埔里鎮農會、中寮鄉農會、草屯鎮農會、仁愛鄉農會等在114年全國四健作業組競賽中的優異表現。

許縣長指出，面對氣候變遷、勞動力短缺與市場競爭等挑戰，南投農民仍展現高度韌性與創新能量，積極導入智慧農業、友善耕作及品牌經營。縣府近年降低青年返鄉門檻，建構「品味南投」標章認證電商平台，強化電子商務與直銷通路，並在盛產期輔導展銷活動，將優質農特產品推向消費者。未來將持續推動科技農業、有機生產、產銷履歷制度，結合觀光、文化與低碳旅遊，發展精緻化、生活化、資訊化的現代農業，目標讓南投成為精緻農業與觀光旅遊大縣。

南投縣農會總幹事曾明瑞表示，在許縣長支持下，全縣農業今年大幅進步。他提到，南投縣13鄉鎮農會在理監事與上級指導下，和諧團結，業績表現優異；在全省22縣市農會員工薪資排名中，南投縣已名列第三。股金、存款與利息分配逐年成長，有效支援農機更新、辦公環境提升及農民培訓等，成為農民的堅實後盾。他笑稱：「這是南投縣農民的福氣！」並祝福所有優秀農民在新的一年事事如意、身體健康、馬上有錢。

許縣長感謝所有農友與農業夥伴的付出，強調他們的努力不僅貢獻縣政，更展現對南投農業前景的信心與支持。她期許大家共同努力，讓農業成為支撐地方經濟、文化與社會發展的重要力量。活動在溫暖的掌聲與新春祝福中圓滿落幕，為南投農業注入滿滿的活力與希望。（照片記者謝雅情翻攝）