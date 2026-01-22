農民節 苗頒獎表揚績優人員

苗栗縣農會昨（二十二）日舉辦苗栗縣各界慶祝一一五年農民節暨資深績優服務人員表彰大會，苗栗縣政府秘書長陳斌山頒獎表揚獲獎人員，感謝農會配合縣府辦理各項政策，及農友們的熱忱及努力，為苗栗生產出優質、好吃、友善環境的農特產，並拿下許多卓越成績。

苗栗縣各界慶祝一一五年農民節暨資深績優服務人員表彰大會於縣農會前廣場舉辦，苗栗縣政府秘書長陳斌山、立委邱鎮軍、農業部農糧署北區分署長林傳琦、苗栗區農業改良場長施佳宏、苗栗市長余文忠、縣農會理事長張漢堂、常務監事張文財、總幹事鍾金光頒獎表揚全縣各鄉鎮市農會及推動有功人員，感謝資深績優服務人員，對農業的熱忱，使農政業務順利推動。

苗栗縣農會指出，昨日表揚人員包括糧食生產優良人員、資深績優服務人員、績優推廣人員、供銷績效獎、四健作業組、優秀農業推廣志工，以及在全國競賽中脫穎而出的農業團隊、青農。