農民退休保障繼續推 張嘉郡籲老農津貼增至1.2萬元

為強化農民退休保障，立法院已完成農民退休儲金條例修法，調整提繳分擔比例。國民黨立委張嘉郡28日表示，農退制度改革只是第一步，呼籲朝野儘速完成修法，將老農津貼調升至每月12000元，以農退儲金與老農津貼雙軌並進，為農民建立更完整的退休安全網。

張嘉郡指出，農民退休儲金制度立意良善，但實施至今，整體農民覆蓋率僅約41％，其中20至29歲青農投保率更低至24％。她在委員會質詢時多次點出，關鍵問題在於農民負擔過重，對於收入不穩、仍在起步階段或背負貸款的青農而言，原本一比一提繳比例，確實形成參與門檻，影響投保意願。

張嘉郡表示，立法院27日三讀通過的修法版本，已採納她與多位立委的建議，將提繳分擔比例由原本五五分，調整為政府負擔六成、農民負擔四成。在農民每月實際繳納金額下降的情況下，退休專戶存入總額維持不變，透過政府多分擔，提升農民退休保障。

張嘉郡也指出，此次修法同步將具有勞保或國保身分，但實際從事農業工作的季節性農民納入制度，避免真正投入農業生產者被排除在退休保障體系之外。

面對台灣從農人口自108年的55.9萬人，下降至113年底的49.4萬人，平均每年減少約1萬人的趨勢，張嘉郡直言，農業人口快速流失已是嚴重警訊，唯有讓農民退休生活具備基本保障與尊嚴，年輕世代才有意願返鄉務農。

張嘉郡強調，農民退休儲金條例通過只是起點，她將持續在立法院推動老農津貼調升至每月12000元，讓老農津貼與農退儲金制度相互銜接、雙軌運作，才能回應農業人口老化與人力流失的結構性問題。

張嘉郡表示，農為國本，照顧農民是國家責任，她會持續為農民爭取合理且穩定的退休保障，讓辛苦耕作一輩子的農民老有所養、生活無虞。

