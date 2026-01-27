農民退休儲金條例三讀 農業部：保障對象擴大

農業部。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕立院今(27日)三讀通過「農民退休儲金條例」部分條文修正草案，未來農民提繳金額將從負擔5成減少變4成，農業部負擔金額從5成提高到6成，農民提繳金額減少，保障不變，另也讓過去實際從農卻沒有保農保的農民，也可參加農民退休儲金。

農業部於2021年比照勞工退休金制度推動農民退休儲金，農民提繳金額依勞工最低工資2萬9500元乘上提繳比率(農民可依意願提繳1%至10%)，過去規定由農民與農業部按月各負擔5成金額，農業部農民輔導司代理司長陳怡任表示，因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願，在農民退休保障不變下，改為農民負擔總金額之40%，主管機關負擔總金額之60%，減輕農民負擔，提升農民參與農民退休儲金意願。

廣告 廣告

陳怡任進一步指出，這次修法也擴大提繳資格對象，從過去僅限於有農保資格的農民，若沒有農保，但實際從事農業工作之農(漁)民，在一定資格條件下，可提繳農民退休儲金，針對未參加農保且有實際從事農業工作之退伍青農，亦一併放寬納入適用對象，預計受益人數約1到2萬人。

陳怡任表示，隨三讀通過，還要再由政院核定施行日期，會盡快實施。

【看原文連結】

更多自由時報報導

出國小心「被送中」！外交部旅遊警示 新增「與中國有引渡條約」國家

關鍵在今午！10度封殺軍購北京就點頭 國民黨明宣布赴中「準智庫交流」

獨家》國共論壇降級為智庫交流 國立大學系主任申請赴中被駁

自由說新聞》南韓「國會卡關稅」川普怒調25％！商總噹藍白、黃暐瀚也酸爆

