農民退休儲金條例，完成修法 民進黨政府做農民的靠山！

民主進步黨：

農民退休儲金條例，完成修法

民進黨政府做農民的靠山！

農業是台灣百工百業的「起家厝」，而政府的責任，就是持續把制度做得更好，讓這間「起家厝」屹立不搖，讓農民能更安心、更有保障：

✅政府幫農民一起存退休金：

2020年在民進黨政府推動下，立法院通過 #農民退休儲金條例，2021年正式施行，參考勞退制度，農民和政府平時一起存錢，年滿65歲後即可按月領取退休金，目前已有超過11萬名農民參加！

✅雙層式退休保障更安心：

老農津貼＋農民退休儲金，讓務農不再只是看天吃飯，而是一個「有保障的職業」！

✅政府撥補比例再提高：

這次修法後，政府撥補比例從50%提高到60%，變成政府負擔60%而農民只需要負擔40%，大大減少每個月存退休金的負擔！

此外，行政院 卓榮泰 院長也已經宣布：#老農津貼 調高到每個月10,000元，《老年農民福利津貼暫行條例》的草案也已經送往立法院審議。呼籲在野黨支持法案、也儘速排審總預算，讓福國利民的政策能真正落實。

因為：照顧好農業，就是照顧好我們的家！