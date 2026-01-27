農民退休儲金2.0三讀通過 劉建國：盼老農津貼速過關 農民退休更有保障

農民退休儲金2.0三讀通過，劉建國盼老農津貼能夠儘速完成三讀，讓農退、老農雙箭齊發，讓老農退休生活保障更有尊嚴、更完整。 圖：劉建國辦公室提供

[Newtalk新聞] 立法院會今（27）日三讀通過《農民退休儲金條例》修正案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行的5成調降為4成，以減輕農民經濟負擔。對此，民進黨立委劉建國表示，農民退休儲金要升級2.0，老農津貼也須同步升級2.0，盼老農津貼快速完成三讀，讓老農退休生活保障更有尊嚴、更完整。

劉建國回顧，2020年他與時任農委會主委陳吉仲及多位立委共同推動《農民退休儲金條例》，並成功在當年5月22日完成三讀，正式為農民退休生活建立制度與保障；然制度上路至今，農民退休儲金的實際覆蓋率仍未過半，顯示在執行及宣導上都有一定的問題存在。

劉建國指出，為提升制度覆蓋率、真正照顧農民退休生活，他提出《農民退休儲金條例》修正草案，並在經濟委員會由召委陳亭妃排案審查。經濟委員會充分討論後，凝聚共識，確定調整提繳比率，由農民負擔40%、政府提繳60%，減輕農民負擔，政府多支持一點，實質落實照顧農民的政策目標，讓農民退休生活更有保障。

劉建國強調，不僅經濟委員會處理農退條例的修法，衛環委員會中也由他擔任召委，排審《老年農民福利津貼暫行條例》修法審查，讓農退、老農雙箭齊發，透過全面性的制度修正，給予老農更有尊嚴、也更完整的退休生活保障。

劉建國感謝農業部陳駿季部長的努力，以及多位立委支持，讓農民退休儲金2.0能夠順利在今天完成三讀。他也期盼，老農津貼能夠儘速凝聚共識、緊追其後，快速完成三讀。

