農民退休金修法三讀過關！政府負擔拉高到6成 30年可少繳33萬

立法院會今日三讀通過《農民退休儲金條例》修正案，調整農民負擔與主管機關負擔金額為4：6，若以115年最低工資2萬9500元、每月提繳10％試算，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農民退休保障為「老農津貼」、「農退儲金」，其中農退儲金自民國110年1月1日起推動，現行規定以提繳最低工資1％至10％為標準，由農民選擇提繳比率，政府也按月提繳相同額度，等同雙邊各負擔50％；參與退休儲金的農民，不見得要具備農保，凡未滿65歲、未領取社會保險老年給付者即可參加。

不過經農業部統計114年3月底，曾經參加農退儲金受惠人數，合計約11萬人（含已領農退儲金者），覆蓋率占比49％，甚至青農部分的覆蓋率更低，僅達2成。

為此這次修法重點為調整農民負擔與主管機關負擔金額比例，從現行各50％，改為農民40％、政府60％，若以115年最低工資2萬9500元、每月提繳10％試算，未來農民、政府負擔比例改為4比6，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬6834元，相關儲蓄保障不變，仍月領2萬8692元。

關於資格認定，三讀條文指出，未滿65歲且未領取相關社會保險老年給付的農民，若是實際從事農業工作的「農民健康保險被保險人」，或是參加勞工保險或國民年金保險的實際從事農業工作者，且無雇主依法為其提撥（繳）職業退休金的被保險人，得依《農民退休儲金條例》提繳農民退休儲金。

另外，已領取軍人保險退伍給付，若符合相關規定，包括首次申請開始提繳農民退休儲金時為50歲以下、未領取《陸海空軍軍官士官服役條例》所定退休俸或退伍金，且未領取軍人保險退伍給付以外的其他社會保險老年給付者，得依規定提繳農民退休儲金。

民進黨立委劉建國表示，農民退休儲金要升級2.0，老農津貼也必須同步升級2.0，因此不僅經濟委員會處理農退條例的修法，衛環委員會中也由他擔任召委，排審《老年農民福利津貼暫行條例》修法審查，讓農退、老農雙箭齊發，透過全面性的制度修正，給予老農更有尊嚴、也更完整的退休生活保障，也期盼老農津貼能夠儘速凝聚共識、緊追其後，快速完成三讀。

