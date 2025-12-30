農水署曹公圳通水典禮登場 確保明年第一期作灌溉順利

農田水利署高雄管理處在曹公圳抽水站舉行一一五年一期作曹公灌區通水典禮，由高雄管理處處長呂文豪擔任主祭官。（高雄管理處提供）

記者吳文欽／高雄報導

農田水利署高雄管理處廿九日上午，在曹公圳抽水站盛大舉行一一五年一期作曹公灌區通水典禮，由高雄管理處處長呂文豪擔任主祭官，與管理處各級主管、諮議會委員共同祭祀開圳先賢，並正式啟動灌溉抽水機組，象徵新一年度的耕作正式揭開序幕。

典禮現場備妥豐盛的三牲酒禮與鮮果貢品，由呂文豪帶領全體與祭人員虔誠祭拜，感念先賢開拓圳道之艱辛與功德。

呂文豪表示，通水典禮不僅是農業生產的起點，更是傳承「飲水思源」的精神，同時向上天祈求來年能風調雨順、轄內灌溉機具運作如常，確保每一位農民都能有充足的水源灌溉，迎來大豐收。

正式啟動二百五十匹馬力二號機組引水供灌，祭祀儀式圓滿完成後，呂文豪與諮議會委員隨即移駕至機房，共同按下啟動開關。隨著二百五十匹馬力抽水機發出的低沉運轉聲，滾滾清泉引進曹公區灌溉溝渠，開始進行通水清洗作業，標誌著一一五年一期作灌溉季度正式展開。

高雄管理處指出，自今年十二月廿九日起，曹公灌區已全面啟動供灌作業。面對氣候變遷的挑戰，管理處將持續強化調度與管理，確保供水過程無虞，提供農田最穩定的水源保障，讓農民能安心耕作。