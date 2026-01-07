農水署「朴子溪渡槽改建工程」榮獲公共工程金質獎 蔡昇甫南下嘉勉同仁

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】農業部農田水利署嘉南管理處「朴子溪槽改建工程」榮獲114年第25屆工程金質獎肯定，署長蔡昇甫為感謝基層同仁及施工團隊的辛勞，特於今（7）日到嘉南管理處向參與夥伴表達由衷的感謝與嘉勉，肯定其施工期間歷經數個颱風、地震侵襲下，不僅如期如質完工，更為嘉南大圳百年灌溉系統注入永續韌性。

農水署表示，嘉南大圳灌溉系統是臺灣農業發展最重要的命脈之一，其中「朴子溪渡槽」更是北幹線輸水的關鍵樞紐，肩負北嘉義地區穩定供灌的重任。然而，原有渡槽面臨地層下陷及極端降雨導致的環境改變，在耐震與耐久性能及抗洪上已不符現代公共安全需求。為此，農水署推動改建計畫，力求全面提升設施安全與農業水資源調度能力。

農業部農田水利署嘉南管理處「朴子溪槽改建工程」榮獲114年第25屆工程金質獎肯定，署長蔡昇甫為感謝基層同仁及施工團隊的辛勞。（圖/農水署提供）

農水署指出，本工程以「耐震、耐洪、耐久」三大核心進行設計，橋基結構經過嚴謹水理分析，可通過百年洪水標準，並前瞻性地預留頂升空間，以應對未來地層下陷風險與維護管理需求。施工過程更是一大挑戰，在2年多的施工期間內，團隊必須在保障下游8,502公頃農田灌溉不中斷的前提下進行。經嘉南管理處工程團隊周延規劃施工作業程序，採取彈性調度與高效管理，克服颱風及地震侵襲，最終不僅達成「零斷水」目標，更超前進度完工，展現高度的執行力。

農水署提到，本工程不僅是單純的農田水利設施改善，更融入了景觀與友善環境理念。新建渡槽設置了自行車道與景觀平台，可串聯周邊自然生態環境與地方文化，將專業的農田水利設施轉化為全民共享的休憩空間，落實公共工程服務社會的精神。

農水署蔡昇甫署長除對嘉南管理處獲獎表達高度肯定外，更藉此期勉各管理處工程團隊，應持續推動農田水利設施更新，透過創新技術，強化防災韌性，確保農民灌溉無虞，打造安全、永續的優質農業生產環境。