農水路建設攸關糧食安全 黃偉哲籲中央持續挹注台南經費 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

台南市政府連續7年持續挹注資源改善農漁水路建設。市長黃偉哲今（27）日特別邀請農業部農田水利署副署長陳衍源等人，前往將軍區馬沙溝農地重劃區視察市預算農路改善成果，期盼中央持續支持農業建設，與市府攜手打造優質農業生產環境，確保農民權益與國家糧食安全。

黃偉哲表示，健全的農水路是農業發展根基，也是農村生活環境的重要指標，許多人關注高速公路與市區道路平整度，但對農村而言，農水路才是最關鍵的基礎設施，不僅攸關農民日常出入，也直接影響農漁產品的運輸效率與品質，若長期未改善，將對農村生活與地方經濟造成實質衝擊。

黃偉哲指出，市府為提升農機具作業便利性及農產品運輸效率，7年來大力投入農地重劃區農水路改善，經費約35.53億元，其中包含中央補助緊急農水路改善經費10.54億元、早期農水路改善經費9.99億元，以及市府自籌市預算15億元；另在非農地重劃區部分，亦投入31.74億元進行農漁水路改善，合計總經費達67.27億元，改善成果為全國之最。

黃偉哲也提到，因應115年度中央補助受財劃法修正及中央總預算尚未完成審查影響，地方政府推動農地重劃區早期及緊急農水路改善經費，較113、114年度明顯下降，對台南農業基礎建設推動恐造成實質衝擊。他因此特別邀請農業部農田水利署實地視察工程現況，期盼中央能穩定支持農業建設，持續補助農水路改善經費。

地政局長陳淑美表示，114年度市府自籌市預算2.5億元，並向中央爭取補助早期農地重劃農水路改善經費2.2億元及緊急農水路改善經費2.62億元，合計約7.32億元投入改善工程；115年度仍持續自籌2.5億元，等待中央經費到位，將持續打造安全、韌性且永續的農業生產環境，保障農民權益與國家糧食安全。

照片來源：台南市府

