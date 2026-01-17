農漁業關稅未放榜 蔣柯促說明

台美關稅協議底定，但農、漁業市場開放還蓋牌，農業部長陳駿季說，逐一確認進口品項，待確認完成並且簽署協議後公布。圖為大賣場提供美國牛肉試吃。（本報資料照片）

我國與美國關稅協議大致底定，但未提及市場開放部分，被質疑「蓋牌」，台北市長蔣萬安及民眾黨創黨主席柯文哲都呼籲中央政府完整清楚向國人說明；農業部長陳駿季17日受訪，針對外界關切的農、漁產品開放表示，將秉持確保糧食安全、產業穩定、農民收益等3原則把關，逐一確認進口品項，俟簽署協議後就可以對外說明。

蔣萬安說，去年他就公開呼籲，關稅攸關每位勞工朋友的生計，民眾有知道的權利，希望中央政府能定期向國人及立院報告關稅進度，現在歷經1年談判後，盼中央政府能完整清楚向國人說明。

柯文哲昨天到嘉義市為將投入嘉義市長選舉的黨籍立委張啓楷站台時也高分貝呼籲政府講清楚附加條件是什麼，台積電是台灣的命脈，不能因賴清德個人的需要，斷送台灣未來命脈。

而台美關稅協議大致底定，但農、漁業還沒放榜，陳駿季指出農業部原本預估關稅衝擊最大包括鬼頭刀、台灣鯛、茶葉及蘭花等產品。但鬼頭刀受惠於漁業資源產量，去年銷美仍屬不錯，其他水產品也還維持，但茶葉及蘭花則有影響，若是降稅至15％則可以恢復我國競爭力，將會持續爭取額外豁免。

外界關心是否會全部零關稅開放美方農產品？陳駿季指出，談判過程中，從來沒有用零關稅的前提去談判，每一個產品本身的關稅及其配額等，都需要仔細討論，不是包裹式談判。

至於涉及豬肉、雞肉、稻米等敏感性農產品關稅是否被迫調降？或開放更多低關稅配額？陳駿季昨面對媒體提問，並未正面回覆，僅重申會基於糧食安全、產業穩定及農民收益等3前提原則，逐一確認進口品項，待確認完成並且簽署協議後就會對外說明。

中華民國養豬協會理事長潘連周則強調，政府不應該犧牲農民權益，開放農產品全數零關稅進來，以維護農民權益，更要確保產地標示，讓台灣人民有選擇的機會。但他也相信，就算零關稅只要產地標示清楚，台灣人不會選擇國外豬肉。