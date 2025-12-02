農災申報正確率未達中央標準 台東農業處啟動應變力求速核撥救助金 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

有民眾反映台東縣內近期有部分鄉鎮，因農產業天然災害救助金撥付進度遲延，引發關注。台東縣政府今（2）日說明，縣府始終秉持「守護農民權益」原則辦理，此次農業天然災害救助金撥付期程之延宕，主要是受到有公所申報送的農業勘災資料正確率未達中央法規標準影響所導致，而為了保障依法、合規的農民權益，台東農業處也已經緊急啟動應變機制，全力協調中央與公所，力求在法規允許範圍內儘速核撥災害金款項。

廣告 廣告

台東農業處指出，依據農業部「農業天然災害救助辦法」規定，救助金核發必須恪遵農業天然災害救助程序，以確保國家公帑用在真正受災的農民身上，而依規定，基層公所報送資料的抽查合格率須達90%始得全數過關。

台東農業處表示，以今年8月中旬楊柳颱風過後的農業天然災害救助金發放進度為例，部分鄉鎮在颱風過後1個月，即全數勘查通過、領取救助金；然而亦有部分鄉鎮的農業災損案件審查過程，客觀數據顯示送到縣府的資料準確度有待提升。

農業處補充，經過縣府會同農改場、農糧署等單位的抽查過程中，第1次抽查合格率僅6成，第2次抽查合格率雖提升至7成餘，但仍未達中央規定的90%門檻，造成農業部無法全額撥付公所所申請的救助金額度，僅能按抽查合格的比率交付給公所發放。

「行政機關必須依法行政，因前端民眾申報的資料正確率不足，而審查人員也沒有嚴格稽核，導致合格率部分未達法定合格率以上。」台東農業處強調，因民眾申報正確率不足再衍生出必須重複審查等行政程序往返，實非農民之福。

「本次有公所農災資料2度抽查未達標的情況，縣府刻正積極輔導釐清爭議資料、並同步向中央農業部爭取加速核定流程。」農業處再次強調，將會依據「農產業天然災害救助作業要點」等規定，協調公所針對符合救助資格的農戶，保障其權益不受整體合格率影響，務求在最短時間內完成行政作業，協助受災農民早日領取救助金，投入復耕工作。

照片來源：台東縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

花蓮「自觀管理自治條例」三讀通過 余明勲：原慕谷慕魚可望由在地部落管理

魏嘉彥強調美崙溪清淤刻不容緩 楊哲灃盼花蓮縣府規劃推動

【文章轉載請註明出處】