農災APP精準記錄 加速救助時效

南化區舉辦「農產業天然災害現地照相ＡＰＰ」暨「農業數位整合服務」操作使用說明會議。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕南化報導

台南市南化區公所廿一日舉辦「農產業天然災害現地照相ＡＰＰ」暨「農業數位整合服務」操作使用說明會議，區長徐全立表示，農災ＡＰＰ這套系統，希望未來成為農業天然災害補助時，農民可以自行利用的申報系統，如此將可免去現場申辦的時間，以及加速審查現勘及補助的效率。

農業部推出的「農產業天然災害現地照相ＡＰＰ」暨「農業數位整合服務」，廿一日在南化區北寮里活動中心舉辦操作使用會議，讓農民學習操作農災ＡＰＰ，日後若發生天然災害，即可利用該系統，讓申請更方便。徐全立表示，農災ＡＰＰ操作簡單，且拍照上傳的照片，系統會於照片上自動標記時間及地籍段號，農民可即時進行農作物種植佐證及災損證據保全作業。

此外，該系統也可讓公所人員於「農產業天然災害現金救助系統」及「農業現調相片圖台」調閱到所有人(不限對象)使用農災ＡＰＰ完成上傳的轄區農地照片，以作為災損評估參考。至於農業數位整合服務，其特色是整合農業部相關行政服務，提供線上申請、個人查詢(包含申辦進度及歷史紀錄查詢)、QR Code身分識別等功能。其效益可線上申請：即提供溯源農糧╲水產品追溯條碼申請、在地青農入會申請等服務，整合單一申請入口，並透過Ｅ文件櫃功能，預填資料或帶入佐證檔案，讓申請作業更省時。