農牧地合法露營場 竹縣首核發

新竹縣政府29日核發轄內首件農牧用地申請露營場設立登記案件，位於露營熱區五峰鄉的「鹿林濤營地」拔得頭籌，象徵竹縣近年積極輔導露營場合法化政策已展現具體成果。目前第一階段取得土地使用許可的露營場業者共計189家，第二階段也已受理6家業者申請設立登記。

尖石、五峰原鄉地區具備獨特山林景致，是國內重要露營據點。新竹縣傳播行銷處長蔡宜綾表示，本次獲證的「鹿林濤營地」位於五峰鄉桃山村，面積約5230平方公尺，規畫18帳營位，提供民眾安全且合法的露營體驗，成為縣內首件農牧用地合法露營場。

廣告 廣告

中央自111年修正相關法規，開放非都市土地的農牧及林業用地，在低度開發並符合安全、環保等前提下，得有條件容許設置露營設施。縣府隨即啟動輔導機制，協助業者循序完成第一階段土地使用許可，及第二階段露營場設立登記。針對不符申請條件、位處環境敏感區的業者則輔導退場，原列管15家業者已於114年11月底全數完成退場作業。

目前新竹縣第一階段取得土地使用許可的露營場業者共計189家，其中既有業者86家、新設業者103家。為降低合法化門檻，縣府提供線上諮詢、電話專線及官方網站專區等多元管道，協助業者釐清法規完善申請文件。

傳播行銷處說明，露營場申請人於取得第一階段許可後，即可依計畫興建設施，並於完成水土保持工程、取得建築物使用執照等文件後辦理第二階段登記。縣府目前已受理6家業者申請設立登記，後續將依程序辦理會勘及跨局處審查，持續輔導業者合法經營。