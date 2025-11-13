農牧新夯品 沙漠白金駱駝奶 紅色軟金藏紅花

示意圖 /TVBS

沙漠白金是甚麼？紅色軟黃金又是甚麼？在氣候變遷加劇的此刻，許多農牧產品必須另覓新產地，也需要開發新市場。「沙漠白金」駱駝奶是近年新崛起的營養動物奶產品，索馬利亞與肯亞已經發展出加工產線，阿拉伯聯合大公國與中國大陸的新疆地區，也積極跟上，印度則出奇招推出混合動物奶，希望搶到市場。昂貴的食材番紅花則被稱為「紅色軟黃金」，因為每朵花只有3小隻的雌蕊「藏紅花」，躋身全球最昂貴的食材。現在藏紅花成了伊朗突破經濟制裁、賺取外匯的主力之一，而其他藏紅花產地例如印度，則希望用新栽培方法，在城市種植。

太陽升起後才來摘，已經有點晚。法國東南部的番紅花(Crocus sativus)，產季持續3到4週，天亮才展開的花朵只開1天，黎明是最好採摘時機。150到200朵番紅花(Crocus sativus)，才能製成1公克的產品，花瓣沒有藥效或營養，花裡面三條深紅色柱頭，也就是小紅絲般的雌蕊，才是一切價值所在。

伊朗農工 莎迪克：「老天保佑，我們每天可以賺70萬土曼，從早上九點到下午五點。」

伊朗這裡可沒有在看摘採時機，整天都要採，一年就賺這一個月，摘採熟手日薪約5180元台幣，勝過普通農工月薪！因為番紅花的柱頭藏紅花(saffron)，是全球最貴香料，每噸要價95至100萬美元，等於每公斤藏紅花至少台幣3萬元。中譯「藏」紅花其實與西藏無關，只是說明：最早是西藏以西傳來的外國貨。它神秘的香氣與色澤，被形容是陽光、蜂蜜和藥草的神祕融合。除了烹飪，還能入藥，也是化妝品原料。

伊朗庫德族農民 巴特瑪尼：「我們庫德人地盤上兩個種植藏紅花的挑戰，是氣候變遷和鼠患。」

儘管困難重重，現在伊朗境內嘗試種番紅花的省分，依然增加中。除了原產地東北三個什葉派「呼羅珊省」(Khorasan)，西部貧窮的庫德族也開始嘗試種植。伊朗飽受世界多國經濟制裁，2024年藏紅花出口，卻賺進9千5百多萬美元外匯。因為目前伊朗仍是全球最大藏紅花產地，佔比約85%，西班牙和印度根本看不到它的車尾燈。其實藏紅花耐旱、不需太多水和農藥、每年生長周期也短，適合與其他作物輪種，是永續又價高的農產品。

印度城市花農 卡潘：「我在這裡做的是在露台上建了一個房間，用保溫隔熱的PU夾芯板搭的，裡面裝了一套冷卻系統、加濕器、除濕器，以及其他氣培種植法所需的設備。然後我從喀什米爾買來藏紅花球莖，然後用楝樹油處理(噴霧防病蟲害)。」

竟然30秒講完商業機密，這位不藏私的印度農民，本著實驗精神，希望印度藏紅花能變成城市農業。他從2800多公里外把藏紅花球莖，帶來喀拉拉邦的特里蘇爾市(Thrissur)，用無土栽培種植。與奢侈搶手的藏紅花相比，駱駝在印度好像是被時代淘汰的產品了。

駱駝商人 果巴爾：「叢林裡到處都是圍籬，因為有農作，林業官員們不准我們在林中放牧駱駝。」

印度的單峰駱駝原本就是運輸和產奶動物，主要是啃食灌木與耐旱喬木的葉子或樹皮，如今這拉賈斯坦邦(Rajasthan)的邦獸(State Animal)價格大跌，還面臨棲地和數量大減的困境。

駱駝商人 巴普：「如果政府能開設駱駝奶加工廠，我們就能賣駱駝奶了。」

餐廳業者 夏立夫(2021.10.11)：「我們提供駱布奇諾，就是普通的卡布奇諾，但加的是駱駝奶，我們也有駱拿鐵。」

在肯亞、索馬利亞，甚至阿拉伯世界，亞非間的沙漠地帶，駱駝奶幾百年來早就是日常乳品。由於加工和冷鏈運輸都是成本，駱駝奶在全球市占率只有0.4%，遠低於牛奶的81%，但這種嘗起來比牛奶鹹一點的動物奶，含鐵量是牛奶的10倍，維生素C是牛奶的3倍，乳糖含量也遠低於牛奶，好處多多。

Camelicious乳業公司CEO 魏利：「我們有7000頭(圈養)駱駝，顯然能生產大量駱駝奶，我們最大的市場是中國。」

新疆豐草牧場乳業公司CEO 王曦賢：「我們率先推出得到牧場、奶源與加工法，三項認證的有機純駱駝奶粉。一年內銷售額突破了1400萬美元。」

亞洲駱駝奶市場相當龐大，這沙漠中的白色黃金，不斷變化出新產品，眼看著印度要失去亞洲駱駝奶市場商機，辦法是人想出來的，印度一所大學獸醫系，研發出這種與眾不同的駱駝奶產品，就看你敢不敢喝。

比卡內爾大學乳品科學副教授 賽恩：「基本上這是種發酵飲料，最初實驗中我們用了很多種動物奶，例如驢奶、乳牛奶、水牛奶、駱駝奶、山羊奶、綿羊奶。」

這所大學宣稱混合動物奶產品可以冷藏七天不變質，利於銷售運輸。但動物福利團體關心的則是駱駝們可能的質變：從能夠長途跋涉的動物，變成被圈養的產奶動物，動保人士呼籲必須嚴格審視，是否會影響駱駝長期的健康、遺傳情況以及族群生活習慣。

