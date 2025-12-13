農特產品北上展售！建國花市連兩天感受花蓮農業魅力 下週新竹巨城接棒登場 9

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

為協助家鄉農民拓展銷售通路、提升花蓮農特產品能見度，花蓮縣政府農業處長期攜手花蓮縣農會，積極帶領農民走出花蓮、前進都會區行銷。繼多次於華山文創園區、花博農民市集等地舉辦展售活動後，今（13）日及明日再度進軍台北建國花市，舉辦「花蓮有購力」農特產品展售活動，集結19家在地農友與業者，將花蓮最具特色的優質農產一次帶到民眾面前。



此次「花蓮有購力」活動內容豐富多元，展售品項涵蓋雜糧、蜂蜜、有機米、蔬果加工品、香料、苦茶油、金針及各式農產加工品等，完整呈現花蓮農業的多元樣貌與深厚實力。參與農友包括玉里、鳳林、壽豐、吉安、新城、瑞穗等鄉鎮的農民與青農，從地瓜、花生、香蕉、黃金果，到龍眼蜜、紅柴蜜、黑芝麻製品、肉桂系列商品，皆展現花蓮「從產地到餐桌」的安心與品質。

花蓮縣農業處處長陳淑雯表示，花蓮農業型態多元，有機農業更是縣府持續努力的目標。縣政府十分重視農民的實際收益，不論是在縣內舉辦展售活動，或是帶領農友到縣外行銷，都是長期且持續推動的重要工作。此次與各地農會合作，在建國花市集結19攤農友共同參與，希望讓更多都會區民眾認識花蓮農特產品的魅力，也實際支持在地農民。



除了農產展售，活動現場今日下午2時也特別規劃食農教育體驗，免費邀請大小朋友一同參加「鹽炒花生」活動，透過實作體驗，讓民眾更了解農產品的來源與加工過程，拉近消費者與農業之間的距離，深受親子族群歡迎。



陳淑雯處長也預告，花蓮縣政府下週將持續帶著農民北上行銷，前往新竹巨城購物中心舉辦農特產品展售活動，讓更多中北部民眾有機會選購來自花蓮的優質農產。縣府誠摯邀請民眾踴躍前往支持，以實際行動力挺花蓮農民，讓好產品被更多人看見，也為花蓮農業注入穩定向前的力量。