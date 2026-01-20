農產品、汽車 美促全面開放市場
台美關稅談判日前拍板，但攸關美規車進口、美豬美牛等市場開放項目至今資訊不明，行政院副院長鄭麗君仍未鬆口，她透露，台美對等貿易協定（ART）預計在數周後簽署，美方期待全面開放市場，我方則基於糧食安全、軍工維護能力全力協商，底定後將向國人完整說明。
政務委員楊珍妮說明ART內容時指出，美方要求「全面市場開放」，對齊鄰近國家且需參考台灣與他國自由貿易協定（FTA）開放情形，納入市場開放承諾事項。汽車市場開放或降稅都會以此與美方協商，未來文本也須送立法院審議。對外界關切的美國車進口是否朝向零關稅，楊珍妮證實美國要求全面開放市場。
楊珍妮談及協定中的「商業機會」時稱，台灣基於糧食、能源安全，同意增進對美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等，並透過甫簽署的投資MOU，達到「根留台灣、布局全球」，也歡迎美方投資五大信賴產業。
鄭麗君解釋，自美採購農產品內容，因農訪團屬於民間自行採購，性質不同，台灣在最後一刻主張刪除。言下之意，原則以國營事業既有對美採購計畫為主，包括天然氣、石油。
不過，去年九月農業部長陳駿季率農訪團訪美，在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾四年內採購逾100億美元（約台幣3160億元）農產品，包括黃豆、玉米、小麥和牛肉等，較過去增25%，當時美國農業部長羅林斯還在「Ｘ」將之形容為「這是美國的貿易勝利」。
農業部表示，去年赴美農訪團是由外交部籌組，每兩年辦理一次，農訪團由國內相關公協會與業者組成，採購規模是依業界未來四年實際需求提出，政府並未出資。
台美預計在數周後簽署對等貿易協定，協定內容除載明美方給予台灣對等關稅稅率15%不疊加，也將觸及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題。
鄭麗君指出，正在做法律文字校正，我方也向美方爭取逾1000項對等關稅豁免項目，尚待確認。
她坦言，美方期待各國全面開放市場，台灣是美貿易逆差第六大國，也持續攀升中，但談判團隊基於糧食安全、相關軍工維護能力等，盡力與美方協商。
此外，「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」進度也現曙光。鄭麗君指出，我方歷次談判都向美方表達希望盡快簽署ADTA，前天接獲美方最新消息，希望啟動後續加速程序的會談。
台美關稅談判過程 很辛苦 唯台灣高科技全面靠北
台美關稅談判達成協議，行政院副院長鄭麗君表示，數週後將簽署台美對等貿易協定，已向美方爭取超過1000項關稅豁免項目納入承諾；針對市場開放，政委楊珍妮說，與美方協商範圍包括汽車關稅
學者分析：開放什麼 對業者都不利
台美關稅談判底定，行政院未同步宣布市場開放的部分，學者認為，開放市場及擴大投資應該都是協議的一部分，終究要公布，無論開放什麼，對業者及從業人員都是不利。在野黨也批評政府連公開透明都做不到。
美製車有望「0關稅」？楊珍妮：美方要求我全面市場開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，對此，行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，開放項目仍在協商，一旦雙方簽署協定之後，政府一定會馬上向國人完整報告。
台美關稅談判記者會 美方收穫滿滿 台灣委屈
台美關稅談判達成協議，行政院副院長鄭麗君表示，數週後將簽署台美對等貿易協定，已向美方爭取超過1000項關稅豁免項目納入承諾；針對市場開放，政委楊珍妮說，與美方協商範圍包括汽車關稅
川普關稅案懸而未決！ 美國最高法院1/20仍未裁定是否合法
美國總統川普關稅政策衝擊全球經濟，近期又宣布從2月起對8個歐洲國家徵收10%的關稅，而美國最高法院正在審查川普政府的關稅措施是否合法，當地時間20號仍然沒有作出裁決。
楊珍妮：美方要求我方市場全面開放 將堅持三原則續談判
台美對等關稅確定調降為15%且不疊加，雖然美製車的進口關稅並未隨之公布，但近日不斷傳出有機會調降，甚至是零關稅。對此，經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日在「台美關稅談判說明記者會」表示，美方要求我方市場全面開放、提高自美採購量等，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放的情形，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度，談判團隊將堅守國家產業利益、糧食安全和國防韌性等原則，一旦雙方簽署「台美對等貿易協議」後，談判團隊將會完整報告。行政院副院長鄭麗君則提到,有關商業機會部分，相關所謂台灣自美採購農產品等，最後一刻主張刪除，因為農訪團是屬於民間自行的採購，所以不列入其中。楊珍妮說，台美雙方尚在最後核對我輸美產品豁免的對等關稅項目，以及我國對美進口降稅的品項，預計在數週後簽署台美對等貿易協議。有關於協議內容，楊珍妮指出，首先當然是關稅，「美方要求我方全面市場開放」，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度，納入開放市場承諾事項。面對美方談判高度不確定、變動性，而且在非常短的時間內，要回應美方全面市場開放、平衡貿易
台美關稅定案！卓榮泰曝鄭麗君「壓力爆棚」：講話時聲音都微微顫抖
台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠，行政院今（20）日舉行記者會說明，行政院長卓榮泰表示，上任20個月以來，副院長鄭麗君一半的時間都在談判，而在談判過程當中，鄭麗君壓力很大，這次談判雖沒看到她哭，但能深深感受到她壓力在臉上、心裡，「壓力之大，讓她好幾次在跟我講話的時候，聲音是微微在顫抖，因為她承受兩國基本國家利益折衝，但她做得相當好」。
未來賓士、BMW滿街跑？美汽車關稅若降到0% 專家預測「5款熱門車」降價4成
台美對等關稅已確定調降至15%，且不疊加稅率，台灣也成為全球首個取得美國232條款關稅優惠的國家，然而，美製車的關稅目前尚未公布。經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方希望台灣實現全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度。
最高法院恐裁定違法，格里爾稱，華府已備妥「Plan B」迅速換法徵稅
美國貿易代表(USTR)格里爾(Jamieson Greer)週一(19日)接受《紐約時報》專訪時表示，若聯邦最高法院裁定總統川普根據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)啟動的全球性關稅違法，華府已備妥應對方案，將「幾乎立即」宣布新的徵稅措施，以確保貿易政策的連續性。目前全球市場正屏息以待最高法院的最終裁決，外界預期判決最快可能在華府時間週二(20日)上午揭曉。該案涉及川普自2025年上任後，援引緊急狀態法對全球貿易夥伴、加拿大、墨西哥及中國加徵的多項關稅。格里爾明確指出，即便法院判決政府敗訴，川普政府也將從「裁決隔日」起，改用其他法律授權的徵稅措施來取代現有關稅，強調關稅仍是未來貿易政策的核心。與此同時，財政部長貝森特(Scott Bessent)與白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)也相繼釋出「備案」細節。貝森特表示，政府可能引用《1974年貿易法》第122條，針對貿易失衡國家徵收15%的關稅，為期150日；或是動用《1930年關稅法》第338條，對歧視美國商業的國家徵收最高50%的報復性關稅。哈塞特則透露，若對等關稅被推翻，白宮可能先一律徵收10%
台中提名陷僵局！鄭麗文喊「沒理由勸退楊瓊瓔」：黨內協調一直都在進行
國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受節目《《中午來開匯》》專訪時表示，若協調不成就採取初選，大家都認為江啟臣是理所當然的市長人選，但選舉就是這樣，總有各種可能的變化，參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪，黨中央沒有理由一定要勸退她。
