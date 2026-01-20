農產品市場交易法三讀 危害交易秩序最高罰30萬

立法院會今天(20日)三讀修正通過農產品市場交易法部分條文，明定農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，對市場交易秩序造成危害，違者最高可開罰新台幣30萬元。

為穩定農產品價格，遏阻壟斷、操縱價格、散播影響農產品交易價格的謠言或不實訊息發生，以及解決現行法令未開放租用私有土地作為批發市場用地，導致地方政府推動批發市場遷建或興建新設施遭遇阻礙，民進黨立委陳亭妃、陳瑩、邱議瑩、莊瑞雄等人分別提案修正農產品市場交易法，並於20日立法院會完成三讀程序。立法院長韓國瑜宣讀審查結果：『(原音)農產品市場交易法第6條、第10條、第15條及第35條條文修正通過。』

廣告 廣告

三讀條文明定，農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，對市場交易秩序造成危害。任何人不得故意散播影響農產品交易價格、市場交易秩序的謠言或不實訊息。若對市場交易秩序造成危害，可依現行條文處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；其領有許可證者，並廢止許可證。若散播市場交易秩序的謠言，足生損害農產品運銷秩序者，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

三讀條文也明定，農產品批發市場所需用的公用土地，政府應優先出租、依公告現值讓售或以其他合作方式提供；所需用私有土地，由各地主管機關協助洽購、依法申請徵收、租用或以其他合作方式取得，並得使用依法編訂的農業用地。同時，前項租用或以其他合作方式取得的私有土地，以國營事業土地為限，且應經中央主管機關核准，其使用期限不得少於20年。

另外，農民團體共同運銷的集貨場所需用的土地視同農業用地。前項用地應專供農產品共同運銷集貨場使用，其房屋稅減半徵收。(編輯：宋皖媛)