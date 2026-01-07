農產品市場交易法第15條初審過關 邱議瑩：鬆綁法規、打通批發市場遷建關卡

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法院經濟委員會今（7）日初審通過《農產品市場交易法》第15條修正草案。由立委邱議瑩等20人提案，明確放寬果菜批發市場用地得以「租用或其他合作方式」取得國營事業土地，回應地方長年在市場遷建、新建過程中面臨的法制卡關問題。

邱議瑩指出，現行法規未明文納入「租用」作為市場用地取得方式，但多數國營事業土地政策採「只租不售」，導致地方政府即使完成用地盤點，也常因法源不足而無法推動市場建設，形成制度與實務脫節。農業部與經濟部於審查報告中亦認同修法必要性。

她強調，果菜批發市場是農產品運銷關鍵樞紐，攸關農民收益、民生供應與城市運作效率。以高雄為例，現有果菜批發市場長期面臨腹地不足、拍賣與裝卸動線混亂、農業廢棄物處理空間受限等問題，遷建勢在必行，卻屢因土地制度受阻。

此次修法除開放租用或合作取得國營事業土地外，也要求須經中央主管機關核准，且使用期限不得少於20年，確保批發市場具備長期穩定營運基礎。

邱議瑩表示，經濟委員會完成初審是重要進展，後續將持續推動三讀與相關配套，讓批發市場更新不再受限於制度矛盾。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）